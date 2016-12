Wien — Quecksilbrige 28, eroberte sie mit einer Reihe bemerkenswert radikaler, berührender und anarchistischer Rollendarstellungen die österreichische Theaterlandschaft im Sturm. Mit Ende der laufenden Saison wird Stefanie Reinsperger, so das offene Geheimnis, ihre derzeitige Heimspielstätte, das Wiener Volkstheater, in Richtung Berliner Ensemble verlassen. Nicht ohne zuvor im kommenden Sommer als neue „Buhlschaft" an der Seite von Tobias Moretti Salzburg zu entern. In Wien wird die Schauspielerin, abseits des Repertoires, noch in Horváths „Kasimir und Karoline" und Heiner Müllers „Philoktet" in Hauptrollen zu sehen sein. Morgen feiert sie als Grillparzers „Medea" in der Inszenierung der Volkstheater-Intendantin Anna Badora Premiere. Dass Stefanie Reinspergers Energie wahrhaft erstaunlich ist, beweist nicht zuletzt ihre Bereitschaft zum sehr entspannten TT-Gespräch inmitten der Endproben.

Sie werden in den Medien als „Kraftwerk", „Wucht" oder „Urgewalt" bezeichnet. Können Sie mit diesen Zuschreibungen etwas anfangen?

Stefanie Reinsperger: Ich möchte schon mit jeder Faser meines Körpers und meiner Seele das spüren und nachvollziehen können, was ich auf der Bühne mache. Gott sei Dank sind diese Zuschreibungen ja positiv und haben, denke ich, sehr stark mit mir als Person zu tun. Ich bin einfach ein energetischer Mensch, der Hummeln im Arsch hat. Dafür, meine Energien rauszulassen, ist die Bühne der perfekte Ort. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan von Zartheit und leisen Tönen, die ich ebenso versuche, in mein Spiel zu integrieren.



Woher nehmen Sie den Mut, sich wie in Handkes „Selbstbezichtigung" so zu entäußern, in eine Figur hineinzuschlüpfen und sie in aller Radikalität darzustellen?

Reinsperger: Ich habe nicht so sehr das Gefühl, dass ich in Figuren reinschlüpfe, ich versuche eher, mich ganz Situationen hinzugeben. Für mich ist einzig spannend, mich mit meiner Figur, mit meinem Text so verwundbar und angreifbar zu machen, dass sich für den Zuschauer etwas öffnet, wo er andocken kann. Von Dusan David Parízek (die Zusammenarbeit mit diesem Regisseur mündete in mehrere Auszeichnungen, Red.) habe ich gelernt, sich in seiner Rolle „ins Unrecht zu setzen". Gemeint ist, dass eine Figur nur dann interessant ist, wenn es Gut und Böse gibt, sie angreifbar wird und man sie hassen und gleichzeitig ganz toll finden kann. Erst dann ist der Zuseher, vielleicht auch nur einen Moment, berührt und denkt, „ach das kenne ich, schrecklich, so bin ich auch".

Was darf man von Ihrer „Medea", die am Sonntag Premiere hat, erwarten? Welche Gestalt kommt da auf uns zu?

Reinsperger: Das werde auch ich erst am Sonntag richtig wissen und vielleicht da auch noch nicht so ganz (lacht und klopft auf Holz). Grillparzers Original ist die Möglichkeit des Kindsmordes als Ahnung schon sehr früh eingeschrieben. Regisseurin Anna Badora und Dramaturgin Heike Müller-Merten war es in ihrer Fassung sehr wichtig, diese Tat als Affekthandlung zu zeigen. Ein sehr moderner Ansatz, wie ich finde. Es ist ein spannender Prozess, sich gemeinsam der Frage zu stellen, wer sich wann schuldig macht. Unser Abend beginnt mit der kleinen Medea, gleichsam mit meiner Erinnerung. Dieses kleine Mädchen wurde schon sehr früh genötigt, an der Ermordung von Eindringlingen teilzuhaben. Das ist eine Schuld, die an ihr haften bleibt und eine Erinnerungsebene, die diese Frau nicht los wird. Für mich ist die „Medea" definitiv eine der tollsten Frauenrollen, die es in der Literatur gibt. Und gerade Grillparzers Fassung, die ja wie ein modernes Ehedrama erscheint, bietet eine faszinierende Spielfläche.

Unter großem medialem Echo wurden Sie jüngst als neue Salzburger „Buhlschaft" an der Seite von „Jedermann" Tobias Moretti vorgestellt. Wieso nimmt man eine Rolle mit einem so großen Society-Ballast an?

Reinsperger: Das ist leider der schwere Rucksack, der da dranhängt. Für meine Entscheidung gab es zwei Gründe. Der Erste war, dass Tobias Moretti sich sehr gewünscht hat, mit mir zu spielen, und ich diesen Schauspieler unfassbar toll finde. Noch während meiner Ausbildung am Reinhardt-Seminar habe ich ihn in „König Ottokars Glück und Ende" gesehen und ich weiß noch, wie ich dachte: „Wahnsinn, das ist ein brodelnder Kochtopf!" Wenn so ein Kollege auf einen zukommt und sagt, ich hätte wirklich Lust mit dir zu arbeiten, ist das einfach ein Geschenk. Der zweite Grund ist der, dass ich wirklich meine Familie damit glücklich mache. Meine Eltern, meine Schwester, meine Tanten kommen alle nach Salzburg, um sich den „Jedermann" anzusehen und ich darf da mitspielen. Das ist so schön und, ganz ehrlich, es kann einem Schlimmeres passieren, als dieser ganze Rummel drumherum. Man ist eine mündige Person und niemand zwingt einen, etwas zu tun, was man nicht möchte. Tobias Moretti hat sehr schön gesagt: „Ein Souvenirstandl werde ich keines!" und dem Satz möchte ich mich gerne anschließen. Im Endeffekt ist es eine Theaterproduktion wie jede andere und ich werde alles versuchen, dass der Probenprozess im Hauptfokus steht.

Im Dezember strahlt der ORF den Salzburger Landkrimi „Drachenjungfrau" aus, in dem Sie an der Seite Manuel Rubeys eine lesbische Dorfpolizistin spielen. Davor waren Sie schon in David Schalkos Kultserie „Braunschlag" die Streifenpolizistin Gerti, in „Licht" von Barbara Albert werden Sie 2017 zu sehen sein. Ist Film eine willkommene Abwechslung zum Theater?

Reinsperger: Es ist tatsächlich ganz anders. Was beim Film, zum Beispiel bei „Drachenjungfrau", toll ist, sind diese realen Umstände, Wasser, Schlamm oder Wind, die man um sich hat. Film übt auf mich nach wie vor eine große Faszination aus und ich bin am Set immer noch wie ein staunendes Kind. Als Schauspieler bist du da das kleinste Rädchen, du kommst dazu und kannst das Uhrwerk, an dem so viele schon geschraubt haben, weiterdrehen. Das ist ein wunderbares Gefühl.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow