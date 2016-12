Von Michael Mader

Kufstein – Vier Tirol-Premieren und viele internationale Künstler konnte der Kulturverein Wunderlich rund um Hugo Neuhauser und Christian Widauer für 2017 an Land ziehen. „Wir bieten einen ausgewogenen Mix an Kabarettveranstaltungen mit Schwerpunkt auf außergewöhnliche Konzerte. Sozusagen Kleinkunst auf Großstadtniveau“, meint Widauer.

Den Anfang macht am 4. Februar eine österreichische Kabarettlegende: Werner Schneyder kommt vier Tage nach seinem 80. Geburtstag exklusiv in die Festungsstadt und präsentiert in der Kufstein Arena sein neuestes Programm, „Das war’s von mir“.

Weiter geht es am 25. März mit dem Südtiroler Trio Ganes und von der Schweiz in die Welt heißt es dann am 22. April, wenn Eliana Burki auftritt. „Es gibt kein Musikstück, das sie mit ihrem Alphorn nicht spielen kann“, verrät Widauer, der wie Neuhauser nur Künstler engagiert, die sie schon einmal live gesehen haben.

Eine ungewöhnliche Kulisse für Bartolomey & Bittmann wird am 20. Mai wieder das alte Sägewerk der Firma Pirlo bieten. Gerade richtig für die Österreicher, die sich klassischen Instrumenten verschrieben haben, deren Musik aber der Rock ist. Ein schräges Duo erwartet die Besucher am 17. Juni: Theater, Musik, Clownerie mit Gogol & Mäx.

Zur Eröffnung des Kulturquartieres präsentiert der Kulturverein am 16. September einen noch nie da gewesenen Varieté-Abend mit fünf Künstlern. Außergewöhnliche Acts, die teilweise auf Cirque-du-Soleil-Niveau sind.

Anlässlich des 140-Jahr-Bestandsjubiläums des Österreichischen Alpenvereins holt der Kulturverein am 20. Oktober einen der großen Bergsteiger nach Kufstein. Wer das sein wird, ist aber noch geheim. Den Abschluss der Kulturtage bilden mit SPARK am 18. November fünf Musiker aus fünf Nationen und am 2. Dezember der Kabarettist Lukas Resetarits. Viele weitere Infos gibt es unter www.woasteh.com.