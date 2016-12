Innsbruck – Romantische Komödien sind ein gefährliches Terrain: Weil putzige Momente bedrohlich nahe an kitschigen liegen, weil ein leichtfüßiger Witz blitzschnell in die Seichtigkeit abdriften kann, weil einem aus dem vorgehaltenen Spiegel allzu oft eine Klischeefratze entgegenblickt – und Plattitüden bekanntermaßen ermatten. Bernhard Wolf hat’s trotzdem gewagt: Und mit „Halbe Wohnung“ die Fortsetzung zu seiner Beziehungskomödie „Halbe Miete“ geschrieben. Lukas (Bernhard Wolf) und Anna (Caroline M. Hochfelner) sind darin auf der nächsten Pärchen-Stufe angelangt – sie machen ihre gemeinsame Wohnung kinderfit und bereiten sich beim Baby-Yoga auf den Nachwuchs vor – Zwillinge stehen ins Haus, was für ein Glück!

Von wegen: Rasch werden die Kleinen zur Belastungsprobe für die Liebe, an deren Grundfesten gigantische Windelberge, heimtückische Legofallen und hormonell befeuerte Nervenzusammenbrüche rütteln. All das ist natürlich nicht neu, wirkt in der rasanten Regie von Johannes Gabl aber nie abgekupfert, sondern stets (erschreckend) authentisch. Wenn Anna brüllt, dass sie als Mama nicht mal mehr in Ruhe größere Klogeschäfte erledigen kann, und Lukas wimmert, weil er sich vor dem Kreischen seiner Babys fürchtet, ist da viel mehr Spiegel als Klischee – und das macht Spaß. Wie Lukas’ eigentümliche Kinderliedkomposition, die einen lehrt, dass sich aus der Milch der Mutter keine Butter machen lässt und man nach dem Stillen tunlichst chillen sollte. Anna würde ihn dafür übrigens lieber killen. Wer herzlich lachen will, ist hier gut aufgehoben. Werdenden Eltern wird vom Abend abgeraten. (fach)