Von Miriam Hotter

Fieberbrunn – Eine Glocke ertönt. Im Gasthaus „Winkelmoos“ in Fieberbrunn ist es dunkel, nur ein paar Laternen erleuchten das Gesicht des Bergmannes. „Heit, heit liegt wos in da Luft! I g’spiers“, ruft er in die Ferne. Der Mann wartet auf seine Kollegen, die schon längst hätten ins Knappenhaus zurückkehren sollen. Plötzlich ein Stöhnen und Schnaufen. Zwei Bergmänner, die ihren verletzten Kollegen stützen, betreten den Raum.

So beginnt das Theaterstück „Stille Zeit“. 30 Schauspieler, Sänger und Musikanten aus der Region erzählen die Geschichte nach zwei erfolgreichen Jahren heuer zum letzten Mal. „Das Stück beruht auf einer wahren Begebenheit“, erklärt Spielleiter Wolfgang Schwaiger. Am 19. Dezember 1875 waren der Legende nach 54 Bergmänner zu ihrer Arbeitsstelle unterwegs, als die Hälfte von ihnen von einer Lawine verschüttet wurde. Wie durch ein Wunder konnten sich die Knappen selbst befreien, alle Verschütteten erholten sich schnell. Nur dem 17-jährigen Jodok „Dockei“ Stöckl ging es nicht gut. Es schien, als würde er den Heiligen Abend nicht mehr erleben.

Die Rolle von „Dockei“ übernimmt der 22-jährige Kassian Obwaller. Bereits im vergangenen Jahr wirkte er in diesem Theaterstück mit. „Es war ein gewaltiges ,Feeling‘“, erinnert er sich an die Premiere zurück. Schon mit zehn Jahren stand Obwaller auf der Bühne. Dieses Stück sei etwas ganz Besonderes. „Es ist eine ernste Geschichte, sie hat etwas Besinnliches, das passt gut in die jetzige Zeit.“

Der ernste Hintergrund ist auch, was Hannes Simair gereizt hat, bei „Stille Zeit“ mitzumachen. „Lustige Stücke zu spielen, ist leicht. Ernste sind aber eine Herausforderung“, sagt der 51-Jährige, der den Knappen „Hiasei“ spielt. Seit 1993 steht der St. Ulricher regelmäßig auf der Theaterbühne. Am besten lerne er seine Texte bei einem entspannten Schaumbad. „Das Rollenbuch muss immer mit in die Badewanne“, verrät er schmunzelnd und schaut in die Gesichter seiner lachenden Kollegen.

Simair ist aber nicht der einzige Darsteller mit ungewöhnlichen Lerntricks. Peter Horngacher etwa spricht seine Texte auf Tonband, wenn er eine Wanderung unternimmt. „Das Diktiergerät steckt bei mir immer im Socken.“ Dass „Stille Zeit“ heuer zum letzten Mal aufgeführt werden soll, macht ihn wehmütig. „Ich spiele das Stück so gerne. Als ich erfahren habe, dass ich wieder dabei bin, habe ich mich sakrisch gfreit.“

Der Enthusiasmus der Schauspieler ist einzigartig, sagt Autor Wolfgang Schwaiger. „Seit August lassen sich die Männer ihre Bärte wachsen. Aufgeklebt wird bei uns nichts.“ Überhaupt soll so viel wie möglich „echt“ sein. Deshalb kommen auch Originalrequisiten wie Werkzeuge zum Einsatz. Als Lichtquelle dienen nur Kerzen und Petroleumlampen. Und die Glocke, die anfangs ertönt, wurde schon vor 300 Jahren von Bergmännern angeschlagen.