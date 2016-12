Von Bernadette Lietzow

Wien – Die Schweinefilets werden an diesem Abend nicht mehr aufgetischt, und das nicht aus religiösen Gründen. Sowohl der Muslim Amir als auch der Jude Isaac haben die Traditionen und (Speise-)Vorschriften ihrer Vorfahren hinter sich gelassen, um sich voll und ganz dem Sein der New Yorker Upperclass hinzugeben: viel Stress, viel Geld und zweckmäßige links-liberale Gesinnung. Der Abend, Zentrum von Ayad Akhtars mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Well-Made-Play, gerät schon bei den ersten Drinks in Schieflage. Gäste der Dinner-Party im eleganten Appartement von Amir, dem erfolgreichen Anwalt mit pakistanischen Wurzeln, und seiner Frau Emily, Malerin mit vielversprechenden Erfolgsaussichten und klassische WASP, sind der Ausstellungs-Kurator Isaac mit dessen Gattin Jory, Amirs Kollegin und Afroamerikanerin. Was sich schon in der ersten Szene als Minenfeld auftat, Emilys ästhetische und zugleich enervierend politisch korrekte „westliche“ Umarmung islamischer Kultur im Gegensatz zu Amirs kritisch-ablehnender Haltung der eigenen, muslimischen, Religion gegenüber, explodiert vollends, befeuert von Alkohol und beruflichen wie privaten Erdbeben.

Amir gerät wegen seines von Emily angeregten, grundsätzlich jedoch halbherzigen Engagements für einen muslimischen Prediger in seiner Kanzlei unter „Verdacht“, als Partnerin wird ihm Jory vorgezogen, zeitgleich wird klar, dass seine Frau ihn mit Isaac betrogen hat. Diese „Fakten“ führen schlussendlich zur Eskalation von Gewalt – Amir schlägt seine Frau und vergeht sich an ihr –, die eigentliche Erschütterung spielt sich jedoch im Konversationsrahmen ab, wenn klar wird, wie dünn die Firnis eines scheinbar aufgeklärten Bewusstseins ist, wie fragil die vermeintliche Gewissheit dazuzugehören für jene sein kann, die, wie Muslime im „Westen“ nach 9/11, ihre Bereitschaft zur „Integration“ oder die schon vor Generationen erfolgte „Assimilation“ fortwährend neu beweisen müssen.

Amir, der smarte Karrieremensch, wird von Isaac und den anderen gezwungen, sich seiner muslimischen Identität zu stellen, die er, im Glauben an eine gelungene Überwindung von Religions- und Herkunftszuschreibungen, erfolgreich verdrängt hat. Fabian Krüger ist der fahrig-selbstbewusste, unter Dauer-Alert stehende Hausherr im kreideweißen Edel-Dachgeschoß, das spitz in den Zuschauerraum des Burgtheaters hineinragt (Bühne: Stefan Hagemeier). Eindrucksvoll und gerade wegen kleiner Unebenheiten macht er den verzweifelten Kampf um Anerkennung und das letztliche Scheitern seiner Figur glaubhaft. Katharina Lorenz ist als seine Frau Emily ebenso sexy und ehrgeizig wie verletzlich. Sehr deutlich wird in ihrer Darstellung die Kluft, das eigentliche Nicht-Verstehen des Gefährten, die unbehagliche Ahnung, dass die Partnerwahl möglicherweise von exotistischen Motiven geleitet war. Jory, die energische Anwältin, segelt beinhart auf Erfolgskurs und weiß, was sie als schwarze Frau zu leisten hat, um es nach ganz oben zu schaffen. Die bayerische Schauspielerin Isabelle Redfern ist in dieser Rolle schon mehr als zuhause, spielte und spielt sie die „Jory“ doch auch in München und Hamburg, was ein bezeichnendes Licht auf die Nicht-Abbildung unserer real existierenden bunten Gesellschaft im deutschsprachigen Theater wirft. Nicholas Ofczarek verleiht seinem ziemlich schmierigen Isaac gewandt die eitle Empfindlichkeit, die diese New Yorker Kunstszene-Figur ausmacht. Ihm als Macher gehört die Welt, er bekommt mit Emily die „weiße Frau“, rückt Amir in die Nähe finsterer Islamisten und kuscht einzig vor seiner Frau, wenn sie ihm verbietet, Brot zu essen.

Regisseurin Tina Laniks Handschrift ist zwar an diesem kräftig akklamierten Abend nicht wirklich auszumachen, schönes Schauspielertheater und ein interessantes Stück jedoch durchaus.