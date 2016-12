Innsbruck, Grinzens – Die Sendersbühne Grinzens wurde für die Produktion von Felix Mitterers „Mein Ungeheuer“ mit dem 3. Tiroler Volksbühnenpreis ausgezeichnet. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde gestern, Montagabend, in Innsbruck überreicht. Die Sendersbühne gelte seit zwanzig Jahren als Musterbeispiel einer Dorfbühne, heißt es dazu in einer Aussendung des Landes, das die Auszeichnung seit 2012 alle zwei Jahre vergibt. „Mein Ungeheuer“ (Regie: Helmut Leitner) hatte am 27. Juni 2014 in Grinzens Premiere. Auf der Bühne standen Katharina Trojer und Sieghard Larl.

Insgesamt bewarben sich heuer 42 Produktionen aus ganz Tirol um den Volksbühnen-Preis, acht davon schafften es auf die Nominiertenliste. Den Sieger bestimmte eine Jury, der Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier, Ekkehard Schönwiese (Dramaturg Theater Verband Tirol) und Irmi Biebermann (Theaterpädagogin) angehörten.

Vergeben wurden auch Würdigungen für die so genannten „Kategoriensieger“: Die Kolpingbühne Hall wurde für die Produktion „39 Stufen“ in der Sparte ausgezeichnet. „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ des Vereins Szenario Hall setzte sich in der Märchen-Kategorie durch. Die Kühne Bühne Innsbruck wurde für „Zimmer 13“ ausgezeichnet (Kategorie: politisch-soziales Theater), beste Freilichtproduktion war „Die Siebtelbauern“ der Heimatbühne Prutz und in der Sparte Drama ging der Preis an das Innsbrucker Bogentheater und die Produktion „Paradiso“. (TT)