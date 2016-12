New York – Josh Radnor, der Ted aus der US-Sitcom „How I Met Your Mother“, ist zurück auf der Theaterbühne. In „The Babylon Line“ spielt der 42-Jährige den mäßig erfolgreichen Schriftsteller Aaron Port, der 1967 einen Kurs für Erwachsene in Kreativschreiben gibt. Die Hälfte seiner Schüler sitzt nur in dem Kurs, weil die anderen schon ausgebucht waren. Doch dann ist da noch Joan Dellamond (Elizabeth Reaser).

Fans der Fernsehserie dürften beim Stück des renommierten Theaterautors Richard Greenberg einige Parallelen erkennen: Einen Lehrer, der vor halb interessierten Schülern spricht und die Liebe seines Lebens sucht, hatte Radnor auch in „How I Met Your Mother“ gespielt. Auch die Liebe zu New York - Lehrer Aaron pendelt nach dem Kurs in Long Island jedes Mal in seine New Yorker Heimat Greenwich Village - hat Aaron Port mit dem Architekten Ted gemein. (APA/dpa)