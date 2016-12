Von Silvana Resch

Innsbruck – Als „kleinen Hampelmann“ bezeichnete sich die nur 1,47 Meter große Édith Piaf einmal selbst, mit „vorsichtigem Gang und ungelenken Bewegungen“. Die Chanson-Sängerin vermochte mit ihrer Stimme ein Millionen-Publikum zu erschüttern, eine „Schlafwandlerin, die, am Rande der Dächer, Träume singend in die Luft wirft“, wie ihr Freund Jean Cocteau einmal schrieb. Wie lassen sich die von Piaf transportierten Emotionen in Bewegung übersetzen, dieser Frage ist Marie Stockhausen in ihrem neuem Tanzstück „Édith Piaf: Der Spatz von Paris“ (Libretto: Katajun Peer-Diamond) nachgegangen. Und lässt gleich drei Édiths durch die Luft wirbeln: Sie fliegen, von Engelshand getragen, sie schweben, berauscht von Erfolg, berühren, beseelt von Liebesglück, beinahe den Himmel – die Hölle ist so nah. Es ist ein ungemein zärtlicher Blick, mit dem Stockhausen sich der schwer greifbaren Titelheldin nähert: Édith Piaf, ein „Man­eater“, durch dessen Bett künftige Chanson-Sänger wandern sollten, aufgewachsen zwischen Gosse, Bordell und Zirkus. Vom Vater, ein Schlangenmensch, darauf trainiert, sich vor Publikum zu verbiegen, wird sie es mit ihrer einzigartigen Stimme schon bald mit den größten Orchestern der Welt aufnehmen.

Die Schmerzen und Verletzungen des vernachlässigten Kindes werden in dieser Inszenierung direkt in Triumph umgemünzt. Das Chanson „Milord“, einer der größten Erfolge Piafs, steht am Beginn des Abends. Eine verzaubernde, zerbrechliche Lara Brandi als eine von drei grandiosen Édiths hatte – halbblind und mit Augenbinde – das Tanzstück eröffnet, die Musik ist gleichsam Traum und Bestimmung. Mit der ausdrucksstarken Brígida Pereira erhält sie einen dramatischen Gegenpart, die hinreißend-komische Alessia Peschiulli macht das reizvolle Trio komplett.

Im gemeinsamen Reigen sind diese drei Pariser Spatzen überwältigend, sie unterstreichen zudem eindrucksvoll die Geste der Selbstbehauptung dieser charismatischen Frau. Dem Pathos in Édith Piafs Stimme begegnet Stockhausen mit erstaunlich leichter Hand, das insgesamt hervorragende Ensemble bewegt sich schon mal ohne Musik durch das reduziert-elegante Bühnenbild von Andrea Kuprian, die auch für die zarten Kostüme verantwortlich zeichnet. Zwei Türen, jeweils links und rechts der Bühne, öffnen und schließen sich, vieles im Leben der Sängerin darf im Dunkeln bleiben.

Im Zentrum der Inszenierung steht die unstillbare Sehnsucht Piafs nach der (großen) Liebe, die sie im Boxer Marcel Cerdan (Calogero Failla) glaubt gefunden zu haben. Vom himmelhochjauchzenden Pas de Deux ist es aber nur ein kleiner Schritt zum Abgrund. Die vier Engel, die der gläubigen Sängerin an die Seite gestellt werden, sind nicht nur zum Schutz da. Sie vollstrecken auch ein grausames Schicksal (Samuel Maxted): Marcels Tod und der unendliche Schmerz über den Verlust verbinden die beiden Teile des Abends.

„La Vie en Rose“ bleibt eine leere Versprechung, die Rosen in ihrer vergänglichen Schönheit sind nicht nur Trinkgefäß, sondern dienen auch als Morphiumspritzen. Mit dem trotzigen „Non, Je Ne Regrette Rien“, triumphierte Édith schließlich über alles Unglück. Zwischen Tragik und Komik, Rausch und Raserei, Sinnlichkeit und Spiritualität wird ihr in diesem Tanzstück ein poetisches, leidenschaftliches und doch luftig-leichtes Denkmal gesetzt. Wie in Piafs Chansons ließen sich wohl auch hier immer neue Nuancen entdecken.