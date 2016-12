Von Bernadette Lietzow

Wien – „Er ist so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, dass ich fürchte, sein Leben müsse wie ein flüchtiger Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen“, schreibt Richard Wagner nach einer der ersten Begegnungen mit dem blutjungen Bayernkönig Ludwig II. an eine Freundin. Da hatte der heute im Bayernland handfest und unter nahezu dogmatischer Verleugnung der tragisch-problematischen Persönlichkeit als „der Kini“ verehrte Monarch den Komponisten gerade vor dem finanziellen Ruin gerettet und begonnen, das Füllhorn der Staatskasse über die musikalische „Strahlensonne“ (so Ludwig über Wagner) auszugießen. Richard Wagner, an dessen bis heute weihevoller Verehrung, so sind sich Experten sicher, Ludwig II. unter anderem mit der Begründung Bayreuths großen Anteil hatte, ist nun auch auf der Bühne des Akademietheaters zugange, gemeinsam mit des Königs Cousine, der verklärten Kultfigur Sisi und dem König höchstselbst.

Johann Adam Oest (Wagner), Regina Fritsch (Elisabeth) und Markus Meyer (Ludwig), leuchtend weiß gewandet (Kostüme: Dagmar Bald), folgen Regisseur Bastian Kraft in ein dunkles Reich der Spiegel und Spiegelungen. Einen realen, die Bühne einnehmenden und je nach Bedarf kippenden Spiegel hat Peter Baur in den Raum gesetzt, fiktionale Abbilder, Doppelgänger und Gegenbilder entstehen durch die Videos von Jonas Link. Starke Mittel, um entlang von Luchino Viscontis 1972 entstandenem Filmepos „Ludwig II.“ (Helmut Berger! Romy Schneider!) Fragen nach Kunst und Künstlichkeit, nach Wahn, absolutem Willen zur Schönheit und nicht zuletzt nach Freiheit in einer Art Bühnenessay auf den Grund zu gehen.

Arthur Fussys Musik bewegt sich mit seltsamen, an Quizshows erinnernden Jingles und extralauten Bässen durchaus berechtigt, jedoch störend plakativ, weit weg vom Tristanakkord. Sie kann freilich vor allem Markus Meyers intensiver Einfühlung in seinen Ludwig, der mit seinem Selbst in den Gestalten seiner Verlobten Sophie, der Hofschranzen und bediensteten (männlichen) Geliebten via Video interagiert, wenig anhaben.

Mittels langen Schleppen geerdet irrlichtern Ludwig und Sisi, wunderschöne Schwäne mit gestutzten Flügeln, in den Zwischenreichen, die Regisseur Kraft errichtet hat. Visconti selbst und Romy Schneider sprechen aus diesen Orten, geben kryptisch Auskunft. Die Idee der Regie, Kunst, Körper und Kult anhand des Doppels „Ludwig“ und „Visconti“ zu verhandeln, ist deutlich, dabei aber letztendlich in der Absage an eine gesellschaftspolitische Funktion deren Lebens, Denkens und (künstlerischen) Handelns allzu ästhetisierend. Und so wird am Akademietheater mit dem Getöse der 10er-Jahre den Legenden um Ludwig II. eine neue hinzugefügt, in der blaue Tinte das rote Blut der Verzweiflung ist und ein rechtschaffen beeindruckender „Ludwig“ Markus Meyer nackt das eigene Statuen-Spiegelbild erklimmt, bevor er seinem Leben im Wasser-Verließ des Bühnenuntergrunds leise plätschernd ein Ende macht. Ähnlich wie „der Kini“ bleibt der Abend ein Rätsel und oft genug vordergründiges Spiel mit einer „Kultfigur“. Ob „Ludwig II.“ ähnlich erfolgreich wird wie Krafts gefeierter „Doria­n Grey“, als Meyer-Solo mit Unterbrechung seit 2010 im Burg-Repertoire, ist zu bezweifeln, trotz begeisterten Premierenapplauses am dritten Advent-Samstag.