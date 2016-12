Von Bernadette Lietzow

Wien – Die ersten Schritte des Schriftstellers Thomas Glavinic auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gerieten etwas holprig. Kurz nach der Veröffentlichung seines großen Romans „Der Jonas-Komplex“ sollte zu Beginn dieses Jahres sein erstes Stück am Volx/Margareten, der Nebenstätte des Wiener Volkstheaters, aus der Taufe gehoben werden. Differenzen über den Zugriff der Inszenierung führten nicht nur zu einer Verschiebung, sondern auch zu einem Doppel-Debüt Glavinics als Autor und Regisseur. Am vergangenen Freitag war es nun schließlich so weit und was dem Publikum geboten wurde, muss man wohl als eine Art Bobo-Boulevard mit leisem Männer-Kitsch-Faktor bezeichnen. So furios Glavinic in seinen Romanen mit Identität, Rausch, Welt umgeht, so vergleichsweise nichtssagend äußert er sich nun in seinem Bühnentext „Mugshots“.

Zum Inhalt: Christoph (toll: Christoph Rothenbuchner), jung, erfolgreich und „lieb“, erwacht eines Sonntags in ähnlich unattraktivem Zustand, in dem die titelgebenden „Mug­shots“, Fahndungsfotos, von überraschten Verbrechern, geschossen werden. Verkatert und mit totaler Alkohol-Amnesie die vergangene Nacht betreffend findet er in seinem Bett Anastasia, eine junge ukrainische Prostituierte (exzellent verkörpert von Nadine Quittner), der er angeblich die Befreiung vom gewalttätigen Joch ihres Zuhälters Joe versprochen hat. In den folgenden 75 Minuten verhandeln die beiden, inszenatorisch nicht nur von Glavinic selbst, sondern auch von Co-Regisseur Paul Spittler betreut, Liebes- und Lebensleid, nähern sich an und stoßen sich ab.

Vom Essen – schließlich ist Christoph gemäß seiner Bürger-Bohemien-Konstruktion genießerischer Feinspitz – ist die oft allzu abgenutzte Rede. Von Angst, die bei beiden völlig andere Vorzeichen hat, und von der Liebe, wobei da der Text besonders auffällig in Schieflage gerät. Nur kurz blitzt gegen Ende mit Christophs Frage „Das ist alles erfunden, stimmt’s?“ eine Abgründigkeit auf, die der Autor dem Stück größtenteils verweigerte. Mehr davon hätte „Mug­shots“ gutgetan.