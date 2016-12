Imst – Requisiten liegen nicht da, wo sie sollen, Türen lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen, die falsche Musik wird eingespielt und Schauspielerkollegen verpassen ihr Stichwort – bei der Aufführung einer Kriminalgeschichte auf den Brettern der Bühne Imst Mitte geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Doch die Schauspieler lassen sich nicht beirren und ignorieren konsequent alle Missgeschicke. Bewusst, denn sie wissen: Das Chaos auf der Bühne ist Teil des Stückes.

Die spannende Geschichte rund um einen rätselhaften Doppelmord gerät aus den Fugen und die Darsteller überschreiten gleich zu Beginn sichtlich die Grenzen ihrer Improvisationsmöglichkeiten. Sehr zur Freude des Publikums, das bald schon nicht mehr aus dem Lachen herauskommt. Mit der Komödie „Mord auf Schloss Haversham“ gelingt es dem Theaterforum Humiste auch dieses Mal wieder, die Zuschauer in einen begeisternden Strudel aus bester Slapstick hineinzureißen und feinsten englischen Witz gekonnt zu adaptieren. Für die Schauspieler wird das heuer erstmals in deutscher Fassung aufgeführte Stück zu einer doppelten Bravournummer, denn das Ensemble rund um Obmann und Regisseur Christian Reiter muss inhaltlich auf zwei Ebenen spielen: einerseits in der Kriminalgeschichte der 1920er-Jahre, andererseits auf der Bühne der Gegenwart. Die Kunst, auf beiden Schienen konsequent authentisch zu bleiben, gelingt der Truppe mit Bravour.

Die nächsten Aufführungen des 2014 in England uraufgeführten und im selben Jahr als beste Komödie ausgezeichneten Stücks sind am 28. und 29. Dezember um 20 Uhr sowie am 30. Dezember um 19 Uhr. (ado)