Hall – Mut. Ohne Mut geht’s nicht. Aber auch Bewegungslust ist für das Eröffnungsprojekt des Osterfestivals 2017 (31. März bis 16. April) gefragt: Zum Start der 29. Auflage des dreiwöchigen Kulturreigens wird nämlich auf Merce Cunninghams Spuren gewandelt. Für „Roman Photo“ ließ sich Choreograph Boris Charmatz vom Foto-Kultbuch des legendären Pioniers des zeitgenössischen Tanzes inspirieren: In Bewegung gebracht wird das Stück von Tiroler Laien, die Charmatz’ Hommage an Cunningham mit Profis erarbeiten. Ein waghalsiger Auftakt für das breitgefächerte Festival, das unter dem Motto „auf.bruch“ steht – und Alte und Neue Musik mit Tanz, Film und Performance verknüpft.

Ein Schwerpunkt ist dabei auch den Um- und Aufbrüchen in aktuellen Konfliktregionen gewidmet: So steht etwa die österreichische Erstaufführung von Amir Reza Koohestanis Theaterprojekt „Hearing“ auf dem Programm, in dem die iranische Theatermacherin über Vorurteile und Schuldzuweisungen sinniert und der Zuschauer in die Rolle des Klägers bugsiert wird.

Musikalisch will man unter anderem mit zwei seltenen Passionen für Emotionen sorgen: So bringt das Vokalensemble Vocapella Innsbruck Telemanns „Markus-Passion“ zur Aufführung, während Alessandro Scarlattis „Johannes-Passion“ unter der Leitung von Leonardo Garcia Alarcon ihre Tirol-Premiere feiert.

Ein politisches Klangerlebnis steht mit Georg Friedrich Haas’ Komposition „In Vain“ auf dem Plan: Das Stück entstand im Jahr 2000 als Reaktion auf die schwarz-blaue Regierungsbildung – und wird zum Teil in vollkommener Dunkelheit aufgeführt. Es gibt allerdings auch ein Licht am Ende des Tunnels.

Im Filmsektor trifft man unter anderem auf Dziga Vertovs Klassiker „Der Mann mit der Kamera“, begegnet aber auch Buster Keatons Stummfilm „The Cameraman“, der mit Live-Klaviermusik zum Leben erweckt wird. Am Ende des Festivals steht man in gewisser Weise wieder am Anfang: Das französische Ensemble Ballett de Lorraine bringt am Ostersonntag mit „Sounddance“ nämlich eine von Merce Cunninghams beliebtesten Choreographien auf die Bühne, vertanzt aber auch Stücke von Twyla Tharpe und William Forsythe. (fach)