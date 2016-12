Wien – Bogdan Roscic, derzeit Präsident der Klassiksparte des Musikkonzerns Sony, wird mit der Saison 2020/21 neuer Direktor der Wiener Staatsoper. Der einstige Chef des Radiosenders Ö3 folgt damit auf Dominique Meyer, dessen Vertrag mithin nach zwei Amtszeiten 2020 auslaufen wird.

„Wichtigste Entscheidung meines Lebens“

Es sei die wichtigste Entscheidung seines Lebens gewesen, sagte Roscic am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Sein Vorsatz: Eine „allabendliche Hebung der Qualität“ und zwar auf ein Niveau, dass der Oper die Kraft gibt, „ihr Publikum selbst zu erschaffen“ und in der Konkurrenz mit anderen Medien zu bestehen.

Rosic habe eine Vernetzung mit den wichtigsten Sängern und Dirigenten der Welt, die ihresgleichen suche, begründete Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) seine Entscheidung, deren Tragweite er sich durchaus bewusst sei: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen und die Staatsoper als ‚die‘ Leitinstitution unserer Kulturlandschaft ab dem Jahr 2020 neu positionieren.“

So repräsentiere der 52-jährige Plattenboss Roscic auch einen Generationenwechsel. „Ich glaube, wir müssen in die Zukunft blicken – und das heißt in keinem Fall Kritik am Status quo“, so Drozda. Schließlich stehe die Staatsoper derzeit sehr gut da, wofür er sich bei dem aktuellen Direktor Dominique Meyer „ganz besonders“ bedanke. Nicht zuletzt habe ihn aber Roscics Konzept für die inhaltliche Ausrichtung der Staatsoper ab 2020 restlos überzeugt. Seine Erwartung sei, dass eine Ensemblepflege stattfinde, „die gewährleistet, dass die Topstars von morgen aus Wien kommen“, eine neue Form der Repertoirepflege und – „wenn Sie so wollen, eine Staatsoper 4.0“.

Die Entscheidung für Bogdan Roscic sei ihm vor diesem Hintergrund nicht schwergefallen, der Prozess sei allerdings ergebnisoffen verlaufen. „So professionell und glasklar“, streute auch Roscic selbst Rosen, wie er es aus seiner Erfahrung nicht für selbstverständlich halte. Gelockt habe ihn der „gewaltige Gestaltungsspielraum“, und die Überzeugung, dass man sich als Opernhaus heute „Rechenschaft ablegen muss, darüber wo Oper als Kunstgattung eigentlich steht“.

Zwar sei das Totsagen des Genres seit Jahrzehnten nicht eingetreten, aber es „hat an Bedeutung verloren, ist nicht mehr selbstverständlicher Bestandteil unserer aller Sozialisation“ und steht in einer „Konkurrenz wie es sie noch nie gegeben hat, um die Zeit und das Geld ihres Publikums“. In der amerikanischen Alltagswelt, „links der Broadway, rechts Netflix“, sei die Situation zwar verschärft, aber der Umstand, „dass Oper vor lauter kulturellem Prestige nicht den Vergleich eingehen muss um die Relevanz“, gehöre auch hierzulande der Vergangenheit an.

„Wir reden zu viel über das Wie“

„Wir reden zu viel über das Wie. Das Publikum von heute und von morgen braucht auch Antworten auf Fragen wie Was oder Warum. Was ist die Oper für mich, warum muss sie Teil meines Lebens werden?“ Diese Antworten könnten nur gegeben werden durch „Erlebnisse einer anderen Tiefe und Intensität als sie Theaterroutine manchmal zu bieten hat“. Die Oper – „die größte Materialschlacht der Kulturwelt“ – stünde unter großem Druck und „muss liefern“. Jeder kenne den bewegenden Moment in der Oper - „wo ein ganzes Haus wie in einem Klimmzug es schafft, sich auf das Niveau des gespielten Werkes hochzuziehen“. Dies sei sein klares Ziel

Inspiration sei ihm „der bedeutendste Direktor der Staatsoper bisher“, nämlich Gustav Mahler, dessen Amtsantritt sich 2022 zum 125. Mal jährt. „Vorwärts zu Mahler“ war auch der Titel seines Konzepts. Seine Ideen „ziehen viele organisatorische Maßnahmen nach sich“, die er im Detail allerdings noch nicht erläutern könne. Die Bestellung eines Generalmusikdirektors zähle jedenfalls ebenso dazu, wie eine klare Ausrichtung auf zeitgenössisches Musiktheaterschaffen. Die 1.350 Tage bis zu seinem Amtsantritt am 1. September 2020 werde er jedenfalls brauchen. Bis dahin ist Dominique Meyer im Amt - laut Drozda habe dieser versichert „dass er seine Funktion bis zum letzten Tag mit der gleichen Energie und Leidenschaft weiter ausführen wird“. (TT-com, APA)