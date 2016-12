Von Bernadette Lietzow

Wien – Bedrückende Begrenztheit und Seelen-Dürre, so weit das verängstigte Auge blickt, sei es der besorgniserregende Zustand in der realen wie die Verwilderung in der virtuellen Welt. Als Arthur Miller 1953 sein Stück „Hexenjagd“ schrieb, lag das zeitgenössische Regime der Neuen Medien noch in weiter Ferne, gefährlich eng und gesellschaftszerstörend empfand er seine Zeit trotzdem. Es ist die restaurative und alles und jeden unter Kommunistenverdacht stellende Ära McCarthy­s, der er mit seinem verstörenden Drama parabelhaft begegnete. Mit der Klarsicht des ebenso unter Verdacht stehenden Schriftstellers bedient sich Miller eines historischen Ereignisses aus der Frühzeit der US-amerikanischen Geschichte.

1692 kam es in Salem, Massachusetts, nach einer beispiellosen Massenhysterisierung zu abscheulichen „Hexenprozessen“ mit zahlreichen Todesopfern. Mit Kalkül gesteuert, vergiftete da ein aus Bigotterie, Macht- und wirtschaftlichen Interessen gebrauter Giftcocktail die Gemeinschaft (zu) frommer Bürger. Das altersgemäße Ausbrechen einiger junger Mädchen, die sich, den puritanischen Geboten zum Trotz, mit ungezügeltem Tanz und Okkultismus im Wald selbst erfahren wollen, mündet auf der Suche nach Rechtfertigung in fatalen Zuschreibungen der Teufelsbesessenheit, vor denen sich in der Folge kaum jemand schützen kann. Nach Bücherwissen strebende Frauen geraten ebenso unter „Hexerei“-Verdacht wie Männer, die die überkommenen Prinzipien ihrer Pilgrim-Fathers-Herkunft einer individuellen Anpassung unterzogen haben. Arthur Millers psychologisch ausgefeilte Charaktere machen das Grauen eines vollständigen Werte- und Vertrauensverlustes innerhalb eines engen Kollektivs bestürzend deutlich.

Als ein der diffusen Jetzt-Zeit entsprechendes Weihnachtsgeschenk darf man die „Hexenjagd“-Premiere bezeichnen, mit der zwei Tage vor dem großen Fest der Regisseur und gegenwärtige Intendant des Residenztheaters München Martin Kušej seine lange Burgtheater-Abstinenz beendete und dem Wiener Publikum einen bemerkenswerten Theaterabend bescherte. Empfindung in Ausnahmesituationen, verzehrendes Hadern, vollkommene Entrüstung ob der verlangten ideologischen Unterjochung, Selbstbehauptung bis zum Untergang und der Triumph berechnender Entscheidungsträger, alle diese Elemente, die Millers „Hexenjagd“ innewohnen, finden in Kušejs Herangehensweise ihre wohlüberlegte Entsprechung. Ein dunkler Wald aus riesengroßen Kreuzen, von Martin Zehetgruber auf die Drehbühne des Burgtheaters gepflanzt, dient je nach Ausleuchtung als Gerichtssaal oder Gefängnis und bildet den eindrücklichen Spielboden für ein dem Stück und der Regie selbstbewusst folgendes Ensemble. Kušej verzichtet auf sich anbietende Aktualisierungen und Effekte, er befragt in ernster Genauigkeit Millers Text, der in diesem Verfahren für die Schauspieler zur zweiten Haut wird. Langsam, stockend lässt er die zunehmend entgleisende Bauerngemeinschaft sprechen, Besitzer des Wortes sind die Pfarrer und die Richter, die in Gestalt von Michael Maertens und Ignaz Kirchner anzugtragende, gewandte Dialektiker des Todes sind und selbst den Kirchenherren das Fürchten lehren. Philipp Hauß ist einer davon, sein sehr genau gestalteter Reverend Parris, bigott und gierig, wird angesichts der noch höheren Instanzen feige einbrechen, während Florian Teichtmeister, ebenso differenziert, den zur hochnotpeinlichen Untersuchung gerufenen Exorzismus-Spezialisten Reverend Hale verkörpert, der den Wahnsinn im eigenen Tun erkennt und die Leben der Verurteilten retten möchte. Besonders jene des an die Vernunft glaubenden Farmerpaares John und Elizabeth Proctor, von Burg-Gast Steven Scharf und Dörte Lyssewski mit atemberaubend zurückhaltender Intensität in ihrer Verstörung darüber glaubhaft gemacht, welche Folgen Johns Abenteuer mit der jungen Abigail zeitigt. Eine beeindruckende Andrea Wenzl ist diese nicht vom Teufel, sondern von abgöttischer Liebe Besessene, die aus Eigeninteresse auch Elizabeth als Hexe denunziert und den Mädchen, allen voran der naiven Mary Warren (eine Glanzleistung des neuen Ensemblemitglieds Marie-Luise Stockinger), ihr Lügengebäude aufzwingt. Gelungen ist ein bestechend dichter, in seiner fiebrigen, gelegentlich von Bert Wredes dunklen Klängen durchdrungenen Stille selten ergreifender Abend.