Von Wolfgang Otter

Kufstein – „Kein Mensch ist illegal“ – mit diesen Worten endete am Donnerstagabend auf der Bühne der Arche Noe ein außergewöhnliches Projekt. Eines, das dem Advent in Kufstein eine neue Bedeutung gab. Der Verein „Kufstein hilft“, der sich unter Obfrau Christiane Moser um Flüchtlinge in der Stadt kümmert, hatte mit dem Tiroler Regisseur Markus Plattner (Passionsspiele Erl) über das Projekt „SpielFest“ das Thema Flucht und Herbergssuche in den Mittelpunkt gestellt.

„Am Anfang stand die Idee“, schilderte Plattner. Es sollten die Geschichten von vier Flüchtlingen erzählt werden. Als kurze Theaterstücke, aufgeführt an vier verschiedenen Orten jeweils am Adventsonntagabend – eine Art moderne Herbergssuche. Das Besondere daran: Die Asylwerber verfassten den Text (mit Hilfe von Vereinsmitgliedern) selbst. Gespielt wurden die Stücke von Personen aus dem Bezirk Kufstein und Vereinsmitgliedern. Es waren Geschichten über das Meer und die Gefahren, die darauf warten, über die Heimat – und wie sie einmal war. Geschichten über Schlepper, Kinder, die ihre Eltern verloren haben und nun alleine sind. Geschichten der Einsamkeit, der Angst und der Not. Komprimiert in 10 bis 15 Minuten dauernde Aufführungen, die geballte Emotionen auslösten und dem Publikum Gänsehaut bescherten.

„Die Idee war, den Zahlen, Daten, Fakten und Zeitungsüberschriften gegenüberzustellen, wer da dahintersteckt – und seine Geschichte zu erzählen“, erzählte Plattner in der Arche Noe, wo am Abschlussabend die vier Geschichten zusammengeführt und danach mit dem Publikum über das Thema diskutiert wurde. „Wir wollten hier nicht moralisches und politisches Theater machen, wir wollten die Schicksale zum Spüren bringen“, erklärte der Regisseur den Hintergrund. Und es wurden zur Überraschung aller Mitwirkenden auch immer mehr Zuschauer, die jeden Sonntag zu den Aufführungen gekommen sind. Mehrere hundert waren es schließlich, die diese ganz besondere Herbergssuche mitmachten. Und auch am Abschlussabend war die Arche Noe voll.

Paul Pfurtscheller vom Verein „Kufstein hilft“ war eine der treibenden Kräfte des Projektes: „Es war eine unglaubliche Erfahrung. Menschen, die sich überhaupt nicht kannten, standen sich zuerst in gewisser Distanz gegenüber, aber in der Pause war alles weg. Ich war glücklich, dass wir das Ziel, die Grenzen abzubauen, bereits im Workshop erreicht haben. Ich finde es schön, wenn das Interesse untereinander da ist.“

„Es war sehr schwer, die Geschichte zu erzählen“, berichtete einer der vier Flüchtlinge den Zuschauern. Er stamme aus Afghanistan, „es war einmal ein sehr schönes Land, das viele Menschen als Touristen besuchten“, erzählte er. Nun ist es seit Jahrzehnten ein trauriges Land, eines, in dem Gewalt regiere. Auch hier in Tirol begegne man ihm mit Misstrauen – weil es auch Flüchtlinge gebe, die Anschläge verursachen –, ohne dass man ihn kenne. Dieses Misstrauen aufzubrechen, war eines der Ziele des Projektes, wie die Initiatoren erklärten. Eine der Darstellerinnen brachte es auf den Punkt: „Das Schicksal der Flüchtlinge verfolgte mich bis in meine Träume – und als ich aufwachte, war ich froh und dankbar, in einem Land zu leben, in dem Frieden herrscht und man nicht hungern und frieren muss.“ Eine Kufsteinerin ließ zum Schluss die Zuschauer in ihr Herz blicken: „Es war für mich schön, den Advent sinnvoll zu erleben, aktuell und nicht so kitschig.“