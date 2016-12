Von Ursula Strohal

Erl – Ein Zufall, dass vier Monate nach Domenico Cimarosas Oper „Die heimliche Ehe“ bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik in Erl nun Gioachino Rossinis „L’italiana in Algeri“ folgte. Denn das Rossini-Rezept des Dichters Stendhal lautete, man koche vier Opern von Cimarosa und zwei von Paisiello zusammen mit einer Symphonie von Beethoven … Stendhal ging zum Meister, um ihn über zwei seiner Werke zu befragen: „Ich frage Rossini, ob er ,Die Italienerin in Algier‘ oder ,Tancred‘ lieber hat; er antwortet mir: ,Die heimliche Ehe‘!“

„L’italiana in Algeri“ verlegte Bühnenbildner Jan Hax Halama, der sich auch um den Kulturmix der Kostüme kümmerte, in die Spiegelung des Erler Festspielhaus-Foyers, dessen Fenster den Blick auf das zuletzt nächtlich beleuchtete Algier freigeben. Die Absicht bleibt nicht verborgen: Relativierung der jeweils eigenen Kultur, Identitätsbindung und die Frage von Bewahren und Überschreiten kultureller Grenzen. Nur: Transportiert wird das nicht, das Ambiente, dem man folkloristischen Pomp ersparte, bleibt kühl. Immerhin: Delugan/Meissl bauten in Algier ...

Was sich in diesem Foyer abspielt, gesteuert von Regisseur Wolfgang Berthold, ist wenig sinnlich, klug und witzig. Für das Tempo der Buffa genügen ihm die sieben Protagonisten und der Chor nicht, da hampeln zwecks Bewegtheit zwei Tanzpaare in Bediensteten-Funktion herum (Choreographie Katharina Glas). Nicht zum ersten Mal stören Tänzer und Choreographie mehr, als sie nützen; hoffentlich werden sie im Erler Rossini-Zyklus nicht zum Running Gag.

Die Haremsdamen haben viel und teuer eingekauft, aber der Fummel nützt nichts, sie langweilen Mustafa, den Bey von Algier, der sich etwas Ungezähmtes wünscht, um wieder auf Touren zu kommen. Eine Italienerin wär’s, und prompt strandet eine an seiner Küste. Auf der Suche nach ihrem Geliebten Lindoro, der als italienischer Lieblingssklave des Bey den Boden wischt. Mustafa verordnet ihm seine Hauptfrau Elvira. Zwei Pointen hat der Regisseur parat: Wenn im ersten Finale den Personen mit der Fassung auch die Sprache abhandenkommt und sie nur noch Laute stammeln, fährt die Tafel mit der Übersetzung, dem deutschen Buchstabensalat, auf den Bühnengrund und -boden. Und zuletzt, als Mustafa, von der Zicke aus Livorno blamiert, wieder häusliches Glück genießen will, zeigt ihm die Gattin, wie lernfähig sie ist, und rauscht samt engsten Vertrauten mit den befreiten Italienern ab. Möge die Flucht übers Wasser gelingen …

Im Graben sorgt Gustav Kuhn, seit Jahrzehnten Rossini-Anwalt ersten Ranges, für das Laufen und Stolpern und Zappeln der Komödie, das Funkeln und Blitzen und Glitzern der Töne, für das Zicken und Lieben, unterirdisches Leiden, für die Erotik. Kuhn und das Festspielorchester musizieren zum Verlieben, dabei ist Rossini trotz Unterhaltungstheater auch ernst zu nehmen in der Bloßlegung von Anarchie, Brisanz und Aberwitz. Aurora Faggiolis Isabella verführt mit der sicheren Höhe, dunklen Tiefe und Flexibilität ihres Mezzosoprans und durch ihre Schönheit – der Regisseur hätte ihr mehr als Model-Posen verordnen dürfen. Yosuke Kobori zeigt als Lindoro einen lichten, ausbaufähigen Tenor mit noch verwischten Koloraturen, Bianca Tognocchi legt die Elvira beeindruckend virtuos an. Alena Sautiers Zulma hat schöne Töne, Nicola Ziccardis Haly Haltung. Der Mustafa des Giovanni Battista Parodi vertrüge mehr Farbe, der Taddeo von Oliviero Giorgiutti bringt typische Buffa-Qualität ein.