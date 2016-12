Kitzbühel – Der Winter ist in Tirol noch gar nicht richtig angekommen, da macht schon das Sommertheater Kitzbühel von sich reden. Und zwar mit einem neuen Stück, das am 27. Juli auf der Bühne im K3-KitzKongress aufgeführt wird.

In seinem bereits 16. Aufführungsjahr zeigt das Sommertheater Kitzbühel die Komödie „Als ob es regnen würde“ von Autor Sébastian Thiéry. Dabei handelt es sich – wie schon in der vergangenen Saison – um eine österreichische Erstaufführung.

Die Handlung verspricht einen Angriff auf die Lachmuskeln: Ein ganz normales Ehepaar führt ein ganz normales Leben, bis eines Tages seltsame Dinge vor sich gehen. Es beginnt damit, dass Bruno einen 100-Euro-Schein auf dem Tisch findet, den keiner der beiden dorthin gelegt haben will. Schon darüber gerät das Ehepaar beinahe in Streit, bis Bruno beschließt, dass sie von diesem Geld einfach essen gehen. Doch als am nächsten Morgen weitere Scheine im Wert von rund 1500 Euro auf dem Boden herumliegen, wird den beiden die Sache unheimlich. Wo kommt das Geld her? Steckt die spanische Haushaltshilfe dahinter? Oder hat der obskure neue Nachbar etwas damit zu tun? „Es ist die erste Krimi-Komödie, die beim Sommertheater Kitzbühel zu sehen sein wird, mit einem spektakulären Finale, mit dem sicher niemand rechnet“, freut sich Organisatorin Michaela Reith.

Der Intendant Leopold Dallinger wird als Bruno auf der Bühne stehen. Als seine Ehefrau Laurence ist Sandra Cirolini zu sehen. Den Nachbarn wird Manfred Stella darstellen. Zudem wird die St. Johannerin Daniela Oberrauch heuer wieder auf der Bühne zu sehen sein. Regie führt Leopold Dallinger. Weitere Infos zu den Spielterminen gibt es unter www.sommertheater-kitzbuehel.at. (TT, miho)