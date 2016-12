Von Helmut Wenzel

See – Hier die Zillertaler Hoteliersfamilie Wechselberger und eine urige Bauernfamilie hoch oben auf der Alm. Dort die eingebildete Berliner Unternehmerfamilie Sattmann: Autor Felix Mitterer hat im legendären TV-Film „Die Piefke-Saga“ die Mentalität zwischen Tirol und Norddeutschland vor 26 Jahren heftig aufeinanderprallen lassen, Klischees und Vorurteile inklusive.

„Eine Bühnenversion dieser Satire hat mich schon vor zweieinhalb Jahren gereizt“, verriet Spielleiter Albert Tschallener am Donnerstagabend, kurz bevor 19 Darsteller der Heimatbühne See mit der Premiere zur Hassliebe zwischen Tirolern und Norddeutschen loslegten.

Etwa die Hälfte der 250 Besucher im vollen Trisannasaal waren deutsche Urlauber. Gleich vorweg: Am Ende des Abends – nach zweieinhalb Stunden köstlicher Satire – gab es nur noch tosenden Applaus. Die einheimischen Theaterfans zeigten sich ebenso begeistert wie die Gäste: weil das Bühnenstück nach heftigen wie deftigen Szenen versöhnlich endet, weil die Theatermacher keine Mühen der aufwändigen Produktion scheuten und weil die Laiendarsteller großartigen Einsatz zeigten.

„Die Leute wissen von der TV-Serie, um was es inhaltlich geht. Das war für uns allerdings eine besondere Herausforderung“, schilderte Spielleiter Tschallener. „Es war aber auch eine heikle Sache, die Piefke-Saga in einer Tourismusregion aufzuführen. Wir mussten gut überlegen, welche Szenen bringen wir und was lassen wir aus der siebenstündigen TV-Produktion weg.“ Die Kletterszene aus dem Film – mit Hauptdarsteller Karl-Friedrich Sattmann – sei beispielsweise im Saal nicht umsetzbar gewesen. Man habe sich für eine Bühnenversion entschieden, „die allen Besuchern zumutbar sein müsste, in enger Absprache mit dem Verlag“.

Nicht nur die Regie und insgesamt 19 Proben, auch die Bühnentechnik habe viel Energie und Aufwand gekostet. Der Liftsessel etwa, auf dem Sattmann in eisiger Kälte ausharren muss, bis er gerettet wird, war im Bezirk nicht aufzutreiben. Das Requisit kam aus der Steiermark. Damit der Skilehrer und Playboy Joe mit seiner Cross, ein E-Bike, auf die Bühne kommt, musste eine Rampe eingebaut werden. Die Darsteller sind auf der Bühne und auch mitten im Publikum aktiv. Bei der Sprache einigte man sich auf gemäßigtes Hochdeutsch und Tiroler Umgangsdialekt.

Bis Saisonende im April gibt es 17 Spieltermine – jeden Donnerstag ab 20.30 Uhr. www.heimatbuehne-see.at.