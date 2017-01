Von Christiane Fasching

Innsbruck – Alles fing mit Tränen an. Und mit einem Texthänger. Ja, musste die Braut denn auch so schön sein? Bernhard Wolfs erster großer Auftritt vor Publikum liegt fast 25 Jahre zurück: Bei einer Hochzeit im Lechtal hätte der heute 34-Jährige einen Reim aufsagen sollen, doch beim Anblick der Braut versagte ihm die Stimme. Die Folge: Geheule statt Gedichterl. „Das totale Drama“, lacht der Schauspieler und Autor heute. Und erinnert sich daran, wie es doch noch zu einem Happy End kam. „Die Braut hat mich zur Seite genommen und mich getröstet. Und plötzlich waren die Worte wieder da.“

Es sollte das einzige kapitale Black-out in seinem Schauspielerleben bleiben. „Ich bin recht schnell beim Improvisieren und kann mich über Pannen gut drüberretten“, sagt Wolf, der noch bis 6. Jänner im Innsbrucker Kellertheater in der pannenreichen Beziehungskomödie „Halbe Wohnung“ zu sehen ist. Der Publikumshit (so gut wie alle Vorstellungen waren und sind ausverkauft) stammt aus der Feder des Lechtalers, der recht früh den Wunsch verspürte, auf der Bühne zu stehen. Und auch nicht lange warten musste, bis der Wunsch Wirklichkeit wurde: Mit zehn Jahren ergatterte er in Franz Kranewitters Dramenzyklus „Die sieben Todsünden“, den Bluatschink-Sänger Toni Knittel für die Dorfbühne Bach inszenierte, eine Nebenrolle. Es vergingen vier Jahre, bis er auf der Geierwally-Bühne in Elbigenalp in „Die Schwabenkinder“ seine erste Hauptrolle bekam – und sich der Traum, Schauspieler zu werden, verfestigte. Aber Wolf ist nicht nur ein Träumer, sondern auch ein Pragmatiker mit stark ausgeprägtem Sicherheitsgefühl, wie er gesteht. Bevor er also die Schauspielschule besuchte, absolvierte er die HTL mit Einser-Matura und fing als Elektroniker beim Metallwerk Plansee einen „anständigen“ Job an. Glücklich wurde er dort nicht. „Diese Arbeitszeit-Dehnung hat mich fertiggemacht. Nach dem Motto ,So wenig wie möglich, so viel wie nötig‘ wollte ich nicht arbeiten“, denkt er an die Entscheidung für einen beruflichen Kurswechsel zurück. Der stieß allerdings nicht überall auf Wohlwollen. „Mein Papa – ein sturer Lechler – hat mit der Schauspielerei nicht viel anfangen können“, erzählt Wolf mit etwas Wehmut in der Stimme. Ins Theater konnte er seinen Vater nie locken, er starb, ohne seinen Sohn jemals auf der Bühne gesehen zu haben.

Versäumt hat er einiges: Zwei Jahre lang war Wolf Ensemble-Mitglied am Tiroler Landestheater und spielte dort unter anderem in Thomas Oliver Niehaus’ Inszenierungen von Grillparzers „Medea“ und Jelineks „Sportstück“ mit – von den dort erlebten Emotionen zehrt er bis heute. „Irgendwann hab’ ich aber gespürt, dass ich mit diesem Beamten-Mechanismus nicht zurechtkomme. Außerdem bin ich in die Edel-Statisterie gerutscht – da hab’ ich die Notbremse gezogen“, sagt Wolf, der 2007 den Absprung wagte und freier Schauspieler wurde. Bereut hat er diesen Schritt nicht. Denn schon kurz darauf stand er in Liebestötern auf der Bühne und heimste als Mitglied des Feinripp-Ensembles Lacher ein. Das Komödien-Fach, das für ihn damals Neuland war, ist längst zur Routine geworden. Mit Thomas Gassner und Markus Oberrauch bildet er ein eingeschworenes Team – und verkürzt pointenreich Shakespeares sämtliche Werke, die Bibel oder Grimms Märchen. Für den neuesten Streich wechselte das Trio, das neuerdings nach Johannes Gabls Regiepfeife tanzt, ins Schwank-Fach – mit der „Rippenhof-Saga“ und einem Feinripp-Best-of geht die Unterhosen-Gang im neuen Jahr dann auf Österreich-Tour.

Der Sommer ist aber fürs Lechtal reserviert: Dort hat Bernhard Wolf mit seiner Frau ein Haus gebaut, dort hat er 2013 die künstlerische Leitung der Geierwally-Bühne übernommen. Im Juli und August werden hier „Die Schwabenkinder“ gezeigt, also just jenes Stück, durch das einst Wolfs Liebe zur Schauspielerei nachhaltig entfacht wurde. Regie führt Feinripp-Kollege Thomas Gassner. Aber wieso nimmt Wolf nicht seinerseits die Inszenierungsfäden in die Hand? „Das ist nicht meines: Ich steh’ lieber auf der Bühne. Außerdem ist’s nicht gut, alles selber zu machen. Ohne Blick von außen passieren Fehler“, ist der passionierte Komödiant überzeugt.

Zuletzt hat er aber auch gezeigt, dass in ihm Gangster-Potenzial ruht. Im Tiroler Landkrimi „Sommernachtsmord“ spielte Wolf einen geldgierigen Banker, der Millionen verspekuliert. Die Rolle hat er einem Telfs-Besuch von Regisseur Harald Sicheritz zu verdanken. Bei den Tiroler Volksschauspielen, wo anno 2008 die Erfolgsgeschichte des Feinripp-Ensembles begann, sah der ihn einst Schmäh führen – und erinnerte sich beim Casting an den Schauspieler, der von sich selbst „nie 100-prozentig überzeugt ist“. Eitelkeit ist Wolf zuwider. Die scheinheilige „Bussi-Bussi-Mentalität“, der man in seinen Augen in der Schauspielwelt oft begegnet, erst recht. Wolf: „Mir ist’s lieber, wenn Kollegen aus dem normalen Leben kommen. Wie soll man denn sonst normale Leut’ spielen?“