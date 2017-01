Von Michael Mader

Kufstein – Mit acht verschiedenen Projekten hat sich das Kufsteiner Stadttheater unter Obfrau Hildegard Reitberger auch für die neue Spielsaison einen ambitionierten Zeitplan gesteckt. Allerdings herrscht unter den Schauspielern Ungewissheit: „Ich hoffe, dass das Kultur Quartier bis dahin fertig ist. Wir organisieren u. a. von 7. bis 10. September ein Theaterfestival, zu dem aus allen Bundesländern Bühnen nach Kufstein kommen und ihre Stücke aufführen“, ist Reitberger ein wenig bang. Noch befindet sich der dortige Theatersaal nämlich im Rohzustand.

Aber auch Regisseur und Hauptdarsteller Georg Anker setzt mit der Großproduktion „Ein Käfig voller Narren“ auf das Kultur Quartier: „Die Proben haben schon begonnen. Der Point of no Return wurde bereits überschritten.“ Als zweiter Hauptdarsteller fungiert Herbert Oberhofer, die Choreographie und Tanzeinstudierungen haben Dancing-Star Alexander Zagl­maier und Anja Bichler übernommen, die musikalische Leitung der Kufsteiner Stadtkapellmeister Thomas Scheiflinger. Premiere soll das Stück am 7. Oktober feiern.

BM Martin Krumschnabel ist guter Hoffnung, kann laut eigenen Worten auch nicht in die Zukunft schauen, laut Plan soll die Fertigstellung aber bis August erfolgen.

Eine wichtige Hürde dürfte heute genommen werden: Die Gemeinderäte sollen über die Auftragsvergabe für den Innenausbau an die Firma Bodner mit Kosten von rund 2,6 Mio. Euro­ exk­l. MwSt. entscheiden. Hinzu kommen aber auch noch Planungskosten von ca. 230.000 Euro und die Bühnentechnik mit 475.000 Euro.

Gestartet wird die Theatersaison in Kufstein bereits am 20. Jänner um 20 Uhr im Kulturhaus mit der Komödie „Shirley Valentine“. Regie führt Hildegard Reitberger, die auch die einzige Darstellerin des Stücks sein wird.

Eine Uraufführung gibt es dann am 10. März im Kulturhaus mit der Komödie „Paula“. Mit Regisseur Thomas Kraft (Gaststubenbühne Wörgl), Klaus Reitberger (Stadttheater Kufstein) und Martin Heis (Theaterrunde Schwoich) kommen die drei Hauptdarsteller von verschiedenen Theatervereinen.

Mit „Rettungsboot an Unbekannt“ und „Munde“ gibt es zwei Wiederaufnahmen, wobei ersteres Stück auch bei den Theatertagen am See in Friedrichshafen vertreten sein wird. Den krönenden Abschluss des Theaterjahres bildet schließlich das Märchen „Die Schöne und das Tier“ im November.