Innsbruck – Der Innsbrucker Tanzsommer steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats am kommenden Donnerstag. Damit könnte ein neues Kapitel in der Diskussion um den Tanzsommer aufgeschlagen werden. Veranstalter Josef Resch hatte im vergangenen Jahr bekanntlich mit dem Aus gedroht, sich letztlich aber doch für eine Weiterführung – jedenfalls 2017 – entschieden. Die Hauptsubventionsgeber Land und Stadt haben den Tanzsommer für 2017 denn auch budgetiert, ob die Fördergelder der Stadt (2015 erhielt der Tanzsommer 195.000 Euro) auch tatsächlich fließen werden, scheint allerdings noch nicht fix zu sein: Dem Vernehmen nach will sich der städtische Kulturausschuss zuvor Klarheit über die Firmenverflechtungen der Tanzsommer Veranstaltungs GmbH verschaffen. Diese soll das städtische Kontrollamt prüfen.

Ähnliches hatte im November bereits Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer anklingen lassen. Was den Tanzsommer betrifft, gebe es noch „einige offene Fragen hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Verflechtungen“ so Oppitz-Plörer damals.

Kulturausschuss-Vorsitzende Patrizia Moser (FI) bestätigt auf Anfrage der TT, dass es im Gemeinderat einen Vorschlag zur Prüfung durch das Kontrollamt geben wird. Diese Möglichkeit besteht laut Subventionsrichtlinien: Wenn es die Stadt als erforderlich erachte, ist dort festgeschrieben, sei sie berechtigt, die Gebarung des Förderwerbers auch „durch eigene Organe, insbesondere durch die städtische Kontrollabteilung“, überprüfen zu lassen. (jel)