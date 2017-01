Innsbruck – Mitunter ruft ein – glücklicherweise folgenlos gebliebener – Unfall in Erinnerung, dass Theater Erleben in Echtzeit ist. Unwägbarkeiten inklusive. Ungefähr drei Viertel des ersten Aktes von Thomas Bernhards „Am Ziel“ waren geschafft, da löste sich eine Kulissenwand aus der Verkeilung – und sauste haarscharf am Kopf von Eleonore Bürcher, die bis dahin ein makellos herrisches Muttermonster gab, vorbei. Für Sekunden mag man vielleicht an einen abenteuerlichen Regieeinfall von Kellertheater-Chef Manfred Schild geglaubt haben, dann wird klar, geplant war dieser Knalleffekt nicht. Bürcher blieb in der Rolle, griff den Faden, der so brüsk zerrissen wurde auf, schimpfte weiter übers marode Ambiente, das Theater, gierige Handwerker, das Ungeschick der Tochter und den Ekel, den die Erinnerung an ihren verstorbenen Mann auslöst.

„Am Ziel“ zählt zu den dunkelsten Texten des dramatischen Schwarzmalers Thomas Bernhard. Manch andere seiner Bühnentiraden nimmt sich im Vergleich dazu wie heitere Konversation aus: Die Mutter zetert und überhöht sich dabei, um ihre Tochter (Bernadette Heidegger, der alle Qual der Welt ins Gesicht geschrieben steht) runterzuputzen. Sie lässt den Terror über sich ergehen, gelegentlich muckt sie auf, wagt Widerspruch – und stößt dabei genauso auf Granit wie jener „dramatische Schriftsteller“, der Mutter und Tochter ans Meer begleiten wird. Johannes Gabl spielt ihn als fahrigen Gesellen, der schnell erkennt, dass der Grausamkeit seiner Gastgeberin mit beflissenen Binsen nicht beizukommen ist. Am Ziel angelangt, ist auch bei ihm aller Wille zum Weitermachen gebrochen.

Manfred Schild lässt diesem Endspiel die Präzision eines Klassiker angedeihen. Er inszeniert kühl und hochkonzentriert. Und in Zukunft wohl auch ohne Knalleffekt. (jole)