Innsbruck – Mittels eines viralen Werbespots wollte die steirische Gemeinde Feldbach, pardon „Föboch“, Eindruck schinden. Und erntete dafür Spott und Sexismusvorwürfe. Im inzwischen aus dem Netz genommenen Video befanden alteingesessene „Föbocha“ eine auf Playmate gebürstete Blondine weniger „schoaf“ als ihr schmuckes Heimatstädtchen. Michaela (Michaela Bilgeri) bringt dieser Spot in Rage. Nicht nur, weil er niederste Instinkte bespaßt, sondern weil grottenschlecht gespielt wird. Ihre Freundin – „eine schlechte Schauspielerin“ – hätte es besser hingekriegt, denn das aufgebrezelte Blondchen könne weder gehen noch stehen.

Michaelas Wutrede ist ein darstellerisches Kabinettstück: Wütend bis zum Weinen will sie den Beweis führen, dass es nicht die eigene Eitelkeit ist, die sie schimpfen lässt, sondern, dass es ihr ums „Prinziiiiip“ gehe. Tut es vielleicht auch. Trotzdem ist „Immersion“ – die Produktion des Nestroy-gekrönten aktionstheater Ensembles wurde am Wochenende im Freien Theater Innsbruck gezeigt – ein Stück über Gefallsucht und Fallsucht professioneller Zurschausteller. Neben Michaela plaudern noch Martin (Martin Hemmer) und Andreas (Andreas Jähnert) aus dem Nähkästchen – und versuchen sich in ihren Schilderungen von Frustration und Zurückweisung gegenseitig zu übertreffen: Andreas’ Lyrikvortrag bei einem alpinen Promi­treff wurde selbst von der Bunten ignoriert, Martin war zwar beim Film engagiert, weiß aber bis heute nicht als was. Vielleicht hat er seine Geschichte aber mangels eigenen Materials einem Anderen geklaut. Droht die ihm gewidmete Aufmerksamkeit zu schwinden, weil Michaela von den Demütigungen an der Tanke erzählt, funktioniert er die Bühne zur Nasszelle um: Hauptsache man wird gesehen. Und sei’s beim Wasserlassen. Mit Inkontinenz gegen die Indifferenz, gewissermaßen.

Den Synthie-Soundtrack zum selbstironischen Spiel liefert ein unendlich trauriger DJ mit wunderbarer Falsettstimme (Kristian Musser). „Immersion“ (Text: Martin Gruber und Claudia Tondl, Regie: Martin Gruber) ist großes Theater mit einfachen Mitteln: Es reichen Klebestreifen als Kulissenersatz und ein beherzt gegen das Verschwinden im effektiv eingesetzten Bühnennebel anspielendes Ensemble, das sich die stehenden Ovationen fraglos verdient hat. (jole)