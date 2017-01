Von Alexander Paschinger

Imst – Nur noch dieses Wochenende – von Freitag bis Sonntag – ist die Krimikomödie „Mord zu Weihnachten“ in der „Bühne Imst Mitte“ zu sehen. „Am 4. März ist die nächste Premiere“, so Kassierin Petra Bundschuh, danach noch eine Produktion – aber dann ist endgültig Schluss mit der Bühne Imst Mitte im so genannten Strobl-Haus. Dann gehen dort die Lichter aus: Der Mietvertrag läuft aus und in der Imster Kulturszene wurde zuletzt gar das Ende des erfolgreichen Vereins heraufbeschworen.

Doch ganz so düster scheint die Zukunft nun doch nicht zu sein. Christian Reiter, Obmann des Theatervereins Humiste: „Es sieht sowohl finanziell als auch bühnentechnisch ganz gut aus.“ Er sei „in finalen Gesprächen“ für eine neue Heimstatt, „die auch in der Innenstadt liegt“. Freilich, man sei verwöhnt von einer vier Meter hohen Bühn­e im Strobl-Haus und habe sich auch an das Umfeld dort gewöhnt. „Aber in zwei, drei Wochen sollte feststehen, ob wir die Räumlichkeiten bekommen.“ Dann stehe auch dem 20-Jahr-Bestandsjubiläum des Theatervereins im Herbst nichts mehr im Weg. „Sofern wir von Stadt und Land bei den Adaptierungs- und Umbauarbeiten unterstützt werden.“ Reiter hofft auf eine Kleinkunstbühne mit 50 Sitzplätzen – „derzeit haben wir 65 Sitze, wobei die letzte Reihe sehr eng ist“.

Seit zehn Jahren war der Theaterverein nun in der Bühne Imst Mitte angesiedelt. Es war ein besonderes Entgegenkommen des damaligen Eigentümers Hans Strobl. Der verlangte bloß zwei Euro pro kassierter Eintrittskarte. Und er behielt diese Regelung auch nach Verkauf des Hauses bei, indem er dem neuen Eigentümer den Differenzbetrag zur Miete zahlte.

„Jetzt wurde die Miete allerdings teurer“, so Reiter. Um höhere Subventionen zum Preis eingeschränkter Freiheit wollte der Verein bei der öffentlichen Hand nicht ansuchen. „Wir wollen unsere künstlerische Freiheit beibehalten und uns nicht einengen lassen.“ Deshalb „haben wir uns im Sinne unserer Freiheit auf die Suche nach einer neuen Spielstätte gemacht“, erklärt der Obmann.

Kulturstadtrat Christoph Stillebacher weiß, dass es eine Übergangslösung braucht: „Wir hätten vor, Humiste auch im neuen Kulturquartier unterzubringen– aber das dauert noch.“ Stillebachers Idee, den Verein vorerst im Raiffeisensaal anzusiedeln, ist für Reiter nicht vorstellbar: „Unser Sponsor und Partner ist seit Anbeginn die Hypo ...“