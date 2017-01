Bozen – Als Zottelviecher kommen sie daher, die Vorfahren – und versperren dem „Ich“, das ihnen nachkam, den Weg zurück in die schützende Anonymität des Zuschauerraums. Dort saß es zunächst, als eines von vielen. Der Wink ist klar: Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist – geografische Zuordnung und historische Eckdaten hin oder her – nichts Singuläres. Der Sturm, den Peter Handkes Stück schon im Titel trägt, umweht auch die, die im Dunkeln sitzen. Auch deshalb sucht Carina Riedls Inszenierung von „Immer noch Sturm“ an den Vereinigten Bühnen Bozen nach Möglichkeiten, das Publikum ins Stück hi­neinzuholen: Man darf sogar an Schwarzbrotecken knabbern.

„Immer noch Sturm“ verhandelt Familiengeschichte – und die Geschichte der Kärntner Slowenen vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist also Widerstandsgeschichte und Geschichte einer Demütigung, zornige Anklage, bittere Elegie. Dramatisch im eigentlichen Sinne ist das Stück nicht, es wird erzählt, nicht dargestellt. Und es werden Bedingungen des Erzählens erprobt. Die Bozner Inszenierung gemahnt an die Anfänge des Theaters, an Kult und Ritual, ans Mysterienspiel. Die Bühne: ein Kreis aus spitzem Schotter. Drumherum: Das Schlagwerk für den Beschwörungs-Beat, damit eröffnet die Perkussionistin Katharina Ernst Lebens-, Denk- und Spielräume.

Der ins Extrem verdichtete Text verlangt den Darstellern einiges ab. Trotzdem gelingt es dem Ensemble, begreifbare Figuren herauszuarbeiten: Andreas Patton („Ich“) tastet sich zum Selbstbewusstsein. Barbara Romaner wird in beinahe beiläufigen Brüchen zur unglückseeligen Partisanin Snezˇena, Hannes Perkmann als Gregor/Jonatan folgt ihr mit Feuer im Blick in den Untergrund. Markus Oberrauch zieht als Valentin ungestüm strahlend ins Verderben. Simon Mantei (Benjamin) liefert eine beinahe heitere Zerbrechlichkeitsstudie, Lisa Weidenmüller spielt die Mutter als ins eigene Unglück verliebte Kindfrau – und Johann Nikolussi und Wiltrud Schreiner stecken als Großeltern mit von Verbitterung gegerbten Mienen den Rahmen des Familiendramas, das das Drama eines Volkes ist, ab. (jole)