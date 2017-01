Innsbruck – Markus Stoll kennt Innsbruck wie seine Westentasche: Drei Jahre hat der Regensburger hier IWW studiert – und als begeisterter Freerider nebenbei ausgiebig die Bergwelt erkundet. „Schön war’s“, schwärmt er von seinen Tiroler Jahren, die mittlerweile 15 Jahre zurückliegen. Innsbruck war damals gut zu ihm, stellt der 37-Jährige klar – und räumt ein, dass er in seiner Studienzeit als „Zuagroaster“ noch so etwas wie ein Exot war. „Damals gab’s hier noch nicht so viele deutsche Studenten – jeder kannte jeden, jetzt ist das wohl etwas anders“, lacht er. Und hofft, dass auch heute Abend gelacht wird: Im Congress stellt sich Stoll in seiner alten Studienheimat nämlich als Kabarettist vor und bringt sein Programm „#HarrydieEhre“ unter die Leut’. Harry G, sein kabarettistisches Alter Ego, ist vor vier Jahren auf YouTube entstanden, wo der Bayer in zahllosen Clips lustvoll und schmähreich über die Abseitigkeiten des modernen und urbanen Lebens sudert und sinniert.

Humortechnisch will er dabei auf den Spuren von Fredl Fesl, Gerhard Polt und Helge Schneider wandeln. „Die haben mich durch meine Kindheit begleitet – und diesen grenzwertigen, eigenständigen Humor, der vom Comedy-Brei abweicht, schätz’ ich bis heute“, sagt Stoll, der erst im zweiten Bildungsweg zum Kabarettisten wurde. Seine ersten Brötchen verdiente er sich in der Finanzwelt, der er allerdings keine Träne hinterherweint. Wobei: Als Nährboden für so manchen Gag eignete sich das Business-Paralleluniversum, in dem beim „Lunch-Break alle fine with Sushi sind“, doch ganz gut. Und warum sollte man sich Harry G jetzt live anschauen? „Ganz einfach: Weil ich mir kein Blatt vor den Mund nehme. Und die Hosen runterlass.“ (fach)