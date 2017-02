Von Bernadette Lietzow

Wien – „Der Schir hat sich wohl verspätet“. Etwas irritiert reagierte das Josefstädter Premierenpublikum am vergangenen Donnerstag, als zu Beginn der Uraufführung von Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ Maria Köstlinger allein im Bühnenglaskasten sitzt und ihr Schweigen Stille einfordert. 22:31 zeigt die digitale Uhr, die das Geschehen in den kommenden 90 Minuten beherrschen wird, bald geht die einzige Tür in den an drei Seiten, auch zum Zuschauerraum, verglasten Kubus auf und Bernhard Schir erscheint. Er ist der Staatsschützer Thomas, sein Gegenüber ist die Philosophie-Professorin Judith, der er nach exakt 35 Minuten die zentrale Frage stellt: „Wo ist die Bombe?“ Um die Frau daraufhin zweimal hart an die Scheibe zu knallen, in Personalunion den bösen wie den guten Bullen zu geben und immer wieder an der Glätte der Intellektuellen abzurutschen.

Während Kehlmann in seinem neuen Theatertext den Mann in der Kombination aus Gewalttätigkeit, Sentimentalität und Frustration als aus Roman und Fernsehen bekannten zynischen Polizisten anlegt, ist seine Frauenfigur undurchsichtiger. Sie, aufgrund der kafkaesken Bedrohungssituation immer wieder eingeschüchtert, kann sich als letztendlich unnahbar behaupten. Ob es diese Bombe wirklich gibt, ob zu Mitternacht des 24. Dezember tatsächlich ein Anschlag verübt werden soll, bleibt im dröhnenden Dunkel, das den Theaterabend beschließt. Verhandelt werden aktuelle Bedrohungsszenarie­n, Stichwort IS, und die weltanschaulichen Positionen der zwei Gegenspieler: Der Glauben an den „Staat“, der mit allen Mitteln zu verteidigen ist seitens des Beamten, und die Idee, gegen den Kapitalismus und dessen weltweite Folgen auch mit revolutionären Mitteln aufzutreten, ist diejenige, die Professorin in ihren Vorlesungen diskutiert. Für diese Inhalte geriet sie, die etablierte Linke mit Südamerika-Vergangenheit, die ihre Dissertatio­n der Kolonialismuskritik des französischen Theoretikers Frantz Fanon widmete, unter Verdacht.

Kehlmanns spannendes, dramaturgisch klug in ein atemloses Zeitkorsett eingebettetes Konzept verdünnt sich im Lauf des Stücks im steten Wechsel zwischen politischen Thesen, Drohungen und „privater“ Annäherung über gescheiterte Ehen, Elternhaus und Bergunfall. Interessant machen den Abend die beiden Protagonisten. Maria Köstlinger, mit Pagenkopf und Goldrandbrille, glänzt als im Grunde unbezwingbare Idealistin, Bernhard Schir ist intensiv und glaubhaft der eigentlich Gebrochene, den einzig die Macht seines Amtes, seine „Aufgabe“, aufrecht hält.

Regisseur Herbert Föttinger lässt seine Schauspieler hinter Glas mit Lautsprechern verstärkt agieren, was zu einem gelungenen, der Verhörsituation angemessenen Verfremdungseffekt führt. Einmal dreht sich der Glaskasten (Bühne: Walter Vogelweider) und macht das Ausmaß der staatsschützerischen Erhebung klar. Sechs Beamte sitzen da vor einem Dutzend Monitoren, die das Verhör und Bilder von überwachten Straßenzügen wiedergeben.

Großer Applaus beendet ein­e nicht restlos zufriedenstellende Premiere.