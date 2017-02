Von Hubert Daum

Imst – Es war kein normaler Unterrichtsvormittag an der Musikmittelschule Imst: Statt Gymnastik und Ballspiele erfüllten Chorgesänge den großen Turnsaal, in anderen Räumlichkeiten waren Perkussionisten am Werk und an wieder anderen Locations wurde eine Linedance-Choreographie einstudiert. Das „Fest der Stimmen“ lockte rund 700 Schüler von insgesamt 17 Volks- und Neuen Mittelschulen des Bezirkes in die Musikmittelschule.

„Wir haben für die Organisation alle Ressourcen benötigt“, gab Direktor Michael Perktold zu, am personellen Limit der für schulische Begriffe „Großveranstaltung“ zu sein. Der neue Titel des früheren Bezirksjugendsingens soll auch Symbol für den neuen Ansatz sein: Spaß am Musizieren statt Wertungsdruck. Immerhin werden die „Besten“ zum Landesjugendsingen im Mai in Schwaz und Innsbruck entsandt, mit der Chance, beim Bundesjugendsingen in Graz mit dabei zu sein.

Dieses hochtrabende Ziel war allerdings für die Jungmusikanten kein Thema. „Die Freude am Singen ist spürbar“, bestätigte Jurymitglied Andrea Schiechtl. Diese Freude durchflutete auch beim Finale die Halle, als „Zeremonienmeister“ Christian Penz alle 700 zum mehrstimmigen „The rhythm of life“ bat. Penz sichtlich gerührt: „Das war so richtig lässig.“