Von Stefan Musil

Wien – Wann hat man es zuletzt erlebt, dass man so wohlig gespannt in eine Premiere der Wiener Staatsoper ging? Nun, „Il trovatore“ auf die Bühne zu wuchten, bedeutet kein leichtes Unterfangen, ist immer etwas Besonderes. In Wien hat man damit nicht immer Glück gehabt. So mancher Opernbesucher wird sich noch an das Premieren-Debakel von 1993 erinnern. Über dreizehn Jahre später also Hochspannung, eine auf dem Papier hochkarätige Besetzung.

Kurz: Gut bis herausragend konnte man musikalisch resümieren. Szenisch dagegen ist Regisseur Daniele Abbado kein Coup gelungen. So musste er sich für sein zwischen kreuzbrav und hilflos schlingerndes Rampentheater viele Buhs anhören.

Jubel wie schon lange nicht mehr gab es für die Sänger. Allen voran für Anna Netrebko, die als Leonora ihren inzwischen herrlich gedunkelten und dennoch in der Höhe (mit einer kleinen Ausnahme zu Beginn) strahlfähigen Sopran souverän durch die Klippen ihrer Partie führte. Sie hat die Rolle, in der man sie bereits in Salzburg, Berlin oder New York hören konnte, wunderbar verinnerlicht. Souverän lässt sie etwa in ihrer Arie im vierten Teil alle technischen Schwierigkeiten vergessen, um sich ganz dem Ausdruck hinzugeben.

Perfekten Verdi-Gesang, herrlich phrasiert von der erdig warmen Tiefe bis in leuchtende Höhen, demonstrierte ebenso die Mezzosopranistin Luciana D’Intino in der Rolle der Azucena.

Und wenn es nach der stimmlichen Potenz gegangen wäre, hätte der am Ende laut gefeierte Konkurrent Graf Luna diesmal die Nase bei Leonora deutlich vorne gehabt. Ludovic Tézier ist dieser Prachtkerl eines viril-samtig strömenden Bariton-Bösewichts. Gegen ihn kommt der Manrico des Roberto Alagna nicht an. Der Tenor ist diesmal eher der Mann fürs Grobe, singt sich tapfer, aber mehr polternd als betörend durch den Abend. Leider verlassen ihn gerade dort, wo es gewünscht wäre, die Kräfte ein wenig. Seine Cabaletta „Madre infelice, corro a salvarti“, der mit Spannung erwartete Höhepunkt jeder „Trovatore“-Aufführung, enttäuscht. Schon der erste Spitzenton gerät zaghaft wackelnd, während er den zweiten finalen zu früh, in den Chorgesang hinein, quasi als Sicherheitslandung ansetzt, wodurch ihm dann die Kraft für einen strahlenden Schlusspunkt fehlt. Natürlich ist das alles Nervensache. So gesehen können der tüchtige Jongmin Park als Ferrando, der hervorragend einstudierte Chor sowie die tadellos besetzten weiteren Kleinrollen die Sache ruhiger angehen.

Noch dazu, wenn ein Kapellmeister wie Marco Armiliato den Abend aus dem Graben leitet. Er ist den Sängern ein guter Partner und hat die Partitur sehr ordentlich einstudiert. In seiner Interpretation, die das Orchester sehr schön umsetzt, bleibt er uneitel, im Dienste der Sache, die diesmal gerne auch lyrischer, nicht ganz so spannungsgeladen ausfällt.

Gegen all das steht die Inszenierung von Daniele Abbado. Er hat die schaurig wirre Geschichte um die zwei verfeindeten, dieselbe Frau begehrenden Brüder und die nach Rache für ihre verbrannte Mutter gierende Azucena aus dem Spanien des 15. Jahrhunderts in die Bürgerkriegszeit von 1936 verlegt.

Das würde Sinn ergeben, wenn er die Geschichte psychologisch fein erzählen könnte. Doch ereignet sich wieder einmal gedankenfreies Rampentheater. Die Darsteller ergehen sich im öden Einheitsbühnenbild (Graziano Gregori), eine mit einer Tonne überwölbte Halle mit seitlichen Öffnungen und einem großen Tor im Hintergrund, das verschiedene Einsichten freigibt, meist in den obligat unbeholfenen Operngesten. Dem darstellerischen Vakuum vorne setzt Abbado dann Aktionen im Bühnenhintergrund entgegen. Indem etwa, wie ein Running Gag, laufend eine Madonna he­rumgetragen wird. Gerne staut es sich, wenn der Chor seitlich abtreten muss. Oder es passiert schon einmal, dass die Faschisten mit dem Sessel in der Hand die Bühne räumen müssen, damit die Partisanen zu ihrem Auftritt nachrücken können. Einmal geht sogar vor den singenden Faschisten einfach der Vorhang zu, damit die nächste Szene stattfinden kann. Vieles bleibt uninteressant, ungereimt, hilflos. Doch diesmal hat man die Musik, um sich glücklich durch den Abend zu bringen.