Innsbruck – Im kommenden Jahr soll die neue Heimstatt von u. a. Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, Kammerspielen, Musikwissenschaft und Mozarteum eröffnet werden. Wie künftig das Kulturleben innerhalb des Innsbrucker Hauses der Musik organisiert werden soll und von wem, war bisher jedoch fraglich. Von einer „Intendanz“ wollte man bei den Hauptfinanziers Stadt und Land nie sprechen, auch auf andere Funktionen schien man sich lange nicht einigen zu können. Inzwischen aber herrsche „Einverständnis zwischen allen Parteien darüber, dass es eine eigene organisatorische Leitung braucht“, so Birgit Neu, Leiterin der Magistratsabteilung V für Kultur der Stadt Innsbruck, auf Nachfrage der TT. Es müssten aber noch die entsprechenden Beschlüsse fallen. Dann dürfte es wohl auch eine entsprechende Ausschreibung geben.

Der Name „Haus der Musik“ wird übrigens beibehalten – obwohl hinter den Kulissen zuletzt auch intensiv über eine Alternative nachgedacht worden war, u. a. auch im Rahmen von Workshops mit den künftigen Nutzern des Gebäudes, Ergebnisse brachten die aber nicht. Neu: „Ich glaube, dass sich der Name ‚Haus der Musik‘ schon sehr gut etabliert hat.“ Auch aus der Bevölkerung habe es Rückmeldungen gegeben, wonach man dabei bleiben solle.

Der ursprüngliche Wunsch nach einer Alternative kam nicht von ungefähr, gibt es doch in Wien bereits ein „Haus der Musik“, nämlich das im Jahr 2000 eröffnete interaktive Musik- und Klangmuseum im Palais Erzherzog Carl, dem Gründungsort der Wiener Philharmoniker. Dessen geschäftsführender Direktor Simon Posch selbst hat, wie er gegenüber der TT erklärt, angeregt, einen alternativen Namen zu wählen. Und zwar in „beiderseitigem Interesse“. „Das ,Haus der Musik‘ hat sich als Marke etabliert und einen weltweiten Ruf erarbeitet“, sagt Posch. 2015 wurde ein Ableger in Mexiko eröffnet, andere Länder sollen folgen. Ein „Haus der Musik“ nur knapp 500 Kilometer westwärts von Wien „könnte zu Verwirrung führen“, fürchtet Posch. Und fügt scherzhaft hinzu: „Das ,Haus des Meeres‘ wäre sicher auch nicht glücklich, wenn andernorts ein gleichnamiges Gebäude eröffnet würde, das Aquarien verkauft.“

In Tirol sei man seiner Anregung aber nicht nachgekommen. „Weil ich einen Konflikt vermeiden will, muss ich das wohl so hinnehmen“, sagt Posch, der theoretisch rechtliche Schritte einleiten könnte. Die Wort-Bild-Marke (sprich: das Logo) sei nämlich geschützt. „Aber ich habe keine Lust auf einen Rechtsstreit: Die Nerven und das Geld spar ich mir lieber“, erklärt er. Dem Innsbrucker Haus der Musik wünscht er dennoch alles Gute. Posch: „Das Projekt klingt spannend. Ich freue mich, wenn es gelingt.“

Aus Innsbrucker Sicht jedenfalls ist man mit dem Wiener Namensvetter „in guten Gesprächen“ – und letztlich beim Namen „Haus der Musik“ verblieben. (fach, jel)