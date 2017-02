Innsbruck – Mit Leib und Seele ist Francesco Angelico dieser Tage in Innsbruck anwesend, arbeitet er doch mit dem Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger an den letzten Proben zur Premiere von Verdis „Un ballo in maschera“ kommenden Samstag sowie an der Fortsetzung seines Beethoven-Zyklus im Symphoniekonzert am 23. und 24. Februar. Vor einigen Tagen aber hat der über seine Stammhäuser hinaus international gefragte Dirigent die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt und sich als Generalmusikdirektor (GMD) nach Kassel verpflichtet. Am dortigen Staatstheater erwartet ihn ein Dreispartentheater mit Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Jugendtheater und Konzerten. Es ist nicht der erste Dirigenten-Austausch zwischen Hessen und Tirol: 1997 wechselte Georg Schmöhe, GMD in Kassel, als Musikdirektor nach Innsbruck.

Angelico hat sich in Kassel, wo er Patrik Ringborg ablösen wird, musikalisch bereits vorgestellt. „Alle wollen Francesco Angelico“, titelte daraufhin Mitte Jänner die Kasseler Regionalzeitung HNA und erklärte: „Die siebenköpfige Findungskommission konnte sich auch auf das Votum des Staatsorchesters stützen, das sich ebenfalls eindeutig für den 39-jährigen gebürtigen Sizilianer ausgesprochen hatte.“

In der Tat hatte auch das Kasseler Publikum Angelico nach seinen zwei Kasseler Dirigaten stürmisch gefeiert – dem Sinfoniekonzert mit Werken von Brahms und Dvorˇák und der Puccini-Oper „Turandot“. Die erste Bewerberrunde hatte man entscheidungsfrei vorübergehen lassen. Dann war er da, „ein ausgezeichneter Musiker, der zudem noch etwas mitbringt, was man nicht lernen kann: Charisma“.

In Innsbruck wird Angelico bis Saisonende noch die Symphoniekonzerte im April und Juni sowie Strauss’ Oper „Capriccio“ leiten und dem Haus weiter verbunden bleiben. (u.st.)