Von Christine Eberl

Holzgau – Am Freitag, 10. Februar, ist Premiere: Der Theaterverein Holzgau präsentiert die witzig-spritzige Komödie „Aufguss“. Ein Angriff auf die Lachmuskeln ist garantiert.

Einmal im Jahr, nämlich immer im Februar, präsentiert Theaterleiter Roland Falger mit seinen Darstellern ein Stück, um den Besuchern einen unterhaltsamen Abend zu bereiten. „Seit zirka vier Jahren geht der Trend im Außerfern und an den ländlichen Theaterbühnen vom traditionell Volkstümlichen ins eher Moderne“, so Roland Falger. Deshalb werden dann auch gerne einmal Boulevard-Komödien aufgeführt. Wie die Besucherzahlen beweisen, ist die Theaterbühne Holzgau seit Jahren für ihre lustigen, aber auch anspruchsvollen Aufführungen bekannt. Pro Vorstellung werden im Durchschnitt 180 bis 200 Zuschauer im Gemeindesaal begrüßt.

1989 ließen Arthur Wechselberger und Harald Prechtl den Holzgauer Theaterverein neu aufleben. Seither wird durchgehend jedes Jahr ein Bühnenstück aufgeführt.

Wie auch in diesem Jahr: Das Stück von René Heinersdorff wurde auf die Gegebenheiten abgestimmt. Präsentiert in deutscher Umgangssprache, aber natürlich auch im Dialekt, der skurrilen Situationskomik und den Szenen perfekt angepasst, erhält es seinen ganz eigenen Charakter. Geprobt wird seit November. Zweimal in der Woche treffen sich die fünf Darsteller, um dem Zuschauer einen erfüllten und lustigen Abend zu präsentieren. In den Hauptrollen Georg Draxl, Simone Kammerlander, Roland Falger, Julia Hummel und Andreas Lechleitner. Auch hinter den Kulissen wie zum Beispiel am Bühnenbild, der Requisite, der Verpflegung oder an der Kasse arbeiten Theatervereinsfreunde eifrig mit.

Das Stück spielt in einem Wellnessbereich: Ein Großunternehmer trifft auf einen Arzt, deren weibliche Begleitungen im Gepäck, Frauenhelden zeigen sich von ihrer besten Seite und Spenden sollen oder wollen ebenfalls getätigt werden.

Für die Premiere gibt es noch Karten. Reservierungen unter Tel. 0677/61354475. Weiteren Aufführungen: 17. und 24. Februar, 3., 10., 17., 24. und 31. März. Gespielt wird im Gemeindesaal Holzgau. Eintritt: 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Euro. Beginn: 20.30 Uhr.