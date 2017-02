Telfs, Innsbruck – Dort, wo im Vorjahr der herrische Petruchio die störrische Katharina in die Knie zwang, zieht heuer ein ebenso ausgefuchster wie trinkfester Schlosser den Tod über den Tisch: Die Tiroler Volksschauspiele Telfs bringen das bayerische Kultstück „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ ins festivaleigene Zirkuszelt, das erneut auf dem Thöni-Festplatz aufgeschlagen wird. Hier wird der Brandner Kaspar dem Boanlkramer mit Kirschgeist und einem Kartentrick ein paar Lebensjahre abluchsen, weil er einfach noch keine Lust auf die Ewigkeit hat. Regie bei diesem Volksstück-Klassiker, der in Telfs in der vielgespielten Theaterfassung von Kurt Wilhelm gezeigt wird, führt Volksschauspiel-Obmann Markus Völlenklee. Via Aussendung gab dieser am Freitag auch den Rest des Programms bekannt, das von 22. Juli bis 2. September über die Bühne geht und dabei versucht, zwischen Himmel und Hölle zu balancieren.

In Ewald Palmetshofers Stück „Hamlet ist tot. Keine Schwerkraft“ ist der Himmel eine leere Maschine und der Mensch eine winzige, orientierungslose Nummer, der vom Einfamilienhaus träumt und sich am Schweinsbraten labt – nebenbei aber auch die ganze zwischenmenschliche Problempalette aufs Tapet bringt. Was Hamlet damit zu tun hat, erfährt man im Großen Rathaussaal, wo Regisseurin Susi Weber den grotesken Wurf des preisgekrönten Linzer Dramatikers in Szene setzen wird.

Im Kranewitter Stadl begegnet man mit Anders Lustgarten indes einem Gegenwartsautor aus Großbritannien: Erst im Vorjahr ging am Schauspielhaus Bochum die deutschsprachige Erstaufführung seines Stücks „Lampedusa“ über die Bühne, das in Telfs nun von Thomas Blubacher inszeniert wird, der den Volksschauspielen im Jahr 2009 mit „Alpenkönig und Menschenfeind“ zauberhafte Theatermomente beschert hat. Für „Lampedusa“ muss er nun Katastrophen mit Humor verknüpfen – handelt das Stück doch von einem Fischer, der nur noch Menschen angelt, und von einer Studentin, die noch weniger verdient als die armen Leute, denen sie die letzten Scheine aus der Tasche zieht.

Im Großen Rathaussaal gibt’s obendrein erneut ein Wiedersehen mit Franz Kafkas Monolog „Ein Bericht für eine Akademie“, in dem Felix Mitterer als Affe Rotpeter auf der Bühne steht. Im Vorjahr hätte das Stück, das 2012 bei den Volksschauspielen seine Premiere erlebte und 2013 wiederaufgenommen wurde, ebenfalls auf den Spielplan rücken sollen, fiel damals aber krankheitsbedingt aus. (fach)