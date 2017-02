Von Ursula Strohal

Innsbruck – Es war nicht nur eine gute Entscheidung, Thaddeus Strassberger für die Inszenierung von Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ an den Rennweg zu holen, der hier seinen filmischen Blick auf Opernsujets schon wiederholt erfolgreich eingesetzt hat. Es war auch eine logische Entscheidung. Der Regisseur verstärkt sie, indem er die Ouvertüre optisch und leicht selbstironisch mit einem cineastischen Vorspann zur folgenden Inszenierung versieht.

Verdis gleichsam filmische Sequenzen sind kein Geheimnis. In Salzburg holte man einst für den „Maskenball“ Filmregisseur John Schlesinger, in Frankfurt ließ Jürgen Flimm die Ermordung John F. Kennedys mitflimmern, eine öffentliche Tötung wie in der Oper an Gouverneur Riccardo auf einem Maskenball. Riccardo und Amelia, die Frau seines Freundes Renato, lieben sich unerfüllt. Renato wechselt die politische Seite und vollzieht den Eifersuchtsmord.

Strassberger packt nicht die Keule aus, er rechnet mit der Wirkung. Wie Riccardo in der Chorszene zu Beginn herangezoomt wird. Wie verwischte Hintergründe Szenen davor fokussieren. Wie sich die Höhle der Wahrsagerin Ulrica im wilden Religionsmix zwischen Marien- und Satanskult und vor allem die schwarzweiße Mitternachtsszene anbieten. Der Regisseur und Bühnenbildner siedelt das ursprünglich nach langer Zensur-Irrfahrt in Boston gelandete Stück in einem lateinamerikanischen Kleinstaat an, wo es vor Leidenschaft, Aberglauben und politischer Instabilität brodelt. Dieses Lebensvolle beherrscht die Oper, aber Strassberger überdreht die Szenen nicht, er hat eine konsequente, brillante Lösung: Durch die Verkleinerung des Bühnenausschnitts zieht er Szenen vergrößernd und verdichtend heran. Seine intensive Personenführung folgt präzise dem Drama, das von Situation, Affekt und jähen Akzenten lebt. Er verbaut die Bühne, da ist der Ansitz des Gouverneurs, der Galgen hinterm Hafengebäude, ein Zimmer von europäischer Bürgerlichkeit, die Feststiege, aber die Ränder sind offen.

Francesco Angelico, bekennender Verdi-Apostel, kennt am Pult des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck den filmischen Aspekt der Partitur und wechselt mit großem Effekt die Innen- und Außenwelten. Mit ballerinenhaften Bewegungen führt er durch Amelias Seelenpein, und auch die Holzbläsersolisten zeichnen die Linien mit großer Zartheit. Aber Angelico mit viel Sinn für das Vorantreibende verfällt in keinen Klangrausch, das Orchester kann scharf akzentuieren, mit Verschwörern spotten, beklemmende Spannung aufbauen, wie im zweiten Akt, dem Herzstück der Aufführung. Mit Oscar, der hier kein Page, sondern Sekretärin ist, wird lichte Fröhlichkeit getupft. Wenn auf dem Fest die Finsterlinge aus ihr die Verkleidung Riccardos pressen wollen, werden ihre Jubeltöne aber zu spitzen Schreien.

Verdi zu besetzen, ist heute schwierig, am Tiroler Landestheater gelang es. Paolo Ferreira, stark, aber ein wenig ermüdbar, hat Italianita in Stimme und Phrasierung, Michael Bachtadze die Strenge des Renato und viel baritonale Schönheit. Karina Flores singt prachtvoll mit warmer Ausstrahlung, Sanja Anastasia eine volltönende Ulrica, die möglichst dämonisch ihre Angst überspielt. Alle intensiv in der Darstellung, ebenso wie Alec Avedissian als Silvano und Tid, Andreas Mattersberger als Samuel und Johannes Maria Willmer als Tom. Sophie Theodorides strahlender Koloraturso­pran erfüllt die Rolle des Oscar, präzise der Chor. Dass sich Frau Flores im Verbeugungsritual möglichst sexy tänzelnd präsentiert, verwischt die Erschütterung ihres Schlussbildes.