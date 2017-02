Neustift – Die Verantwortlichen des Stubaier Tourismusverbandes ziehen recht zufrieden Bilanz: Die beiden Aufführungen der multimedialen Open-Air-Tanz- und Skiperformance „Gaia – Stubai Mutter Erde“ in Neustift zogen insgesamt rund 5000 Besucher an – 3000 bei der Premiere, weitere 2000 am Freitagabend. „Für die erste Auflage passt das“, meint TVB-ObmannSepp Rettenbacher – zumal es für die Inszenierung von Starchoreograph Enrique Gasa Valga „wahnsinnig gute Rückmeldungen von allen Seiten“ gegeben habe. Unter den Zuschauern seien insgesamt wohl mehr Einheimische als Touristen gewesen, merkt Rettenbacher an. „Es ist zu überlegen, ob Freitag für die Gäste der richtige Tag ist, viele fahren in diesen starken Wochen schon in der Nacht auf Samstag wieder heim.“ Auch eine Familienkarte solle das Ereignis künftig „noch attraktiver machen“. Denn eine Fortsetzung des Spektakels 2018 und 2019 sei „auf jeden Fall“ geplant. (md)