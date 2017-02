Innsbruck – Großer Erfolg ist immer auch eine Einladung zum Misstrauen: Robert Musil, Verfasser des epochalen „Der Mann ohne Eigenschaften“, etwa spielte eine Zeit lang mit der Idee, ein Buch namens „Berühmte Schriftsteller“ zu schreiben, in dem er mit Autoren abrechnen wollte, die beim Publikum äußerst gefragt waren – und die er für heillos überschätzt hielt. Ein Name, den er in diesem Zusammenhang notierte, war Schönherr.

Karl Schönherr – geboren am 24. Februar 1867 in Axams, also heute vor 150 Jahren, gestorben am 15. März 1943 in Wien – galt eine Zeit lang als bedeutendster österreichischer Dramatiker neben Arthur Schnitzler. Einer, der sich die Bühnen, denen er seine Stücke zur Uraufführung anbot, aussuchen konnte. Und einer, darauf hat unter anderem der Innsbrucker Germanist Johannes Holzner hingewiesen, der auch darum bemüht war, seine Stücke den Erwartungen des Publikums anzupassen. Mit anderen Worten: Schönherr ließ sich durchaus von dem, was gerade angesagt war, inspirieren. Nicht von ungefähr erinnern seine größten Erfolge wie „Glaube und Heimat“ (1910) oder „Frau Suitner“ (1917) an die finsteren Familiendramen Ibsens und Strindbergs oder an das naturalistische Theater Gerhard Hauptmanns. Schönherr war ein Bühnenprofi, der zwischen Wien und der alljährlichen Tiroler Sommerfrische (bis 1924 in Telfs, danach in Stams) pendelte – und gerade in Wien als bodenständiges Gegenstück zum gängigen L’art-pour-l’art-Ästhetizismus geschätzt.

Und als Meister der dramatischer Verdichtung. Auf das Nötigste reduziert, mitunter fast schon abstrakt sind die Konstellationen in Schönherrs gelungensten Stücken. Im „Weibsteufel“ etwa tragen die Figuren gar keine Namen mehr, was der mörderischen Dreiecksgeschichte eine archaische Wucht verleiht. Spätestens seit Martin Kusˇejs Neuinszenierung des Stückes 2008 am Wiener Akademietheater, die mit Kusˇej 2011 ans Münchner Residenztheater wanderte, ist „Der Weibsteufel“ wieder populär auf deutschsprachigen Spielplänen. 2016 wurde Florian Bramböcks auf dem Stück basierende Kammer­oper am Tiroler Landestheater uraufgeführt. Getanzt gab es den „Weibsteufel“ in Innsbruck bereits 1992 – die Musik dazu stammte von Werner Pirchner. Auch in Rattenberg oder bei den Volksschauspielen Telfs und auf zahllosen kleineren Tiroler Bühnen widmete man sich der Pflege des Schönherr’schen Werks. Außerhalb Tirols hingegen wurde es nach 1945 schnell ruhig um den Volksdramatiker. Hauptgrund dafür war sein Nahverhältnis zum Nationalsozialismus. Es mag falsch sein, ihn als Vorkämpfer eines Blut-und-Boden-Theaters zu sehen, aber Schönherr, der mit einer Jüdin verheiratet war, begrüßte den so genannten „Anschluss“, ließ sich für sein „blutechtes, bodenständiges Schaffen“ loben und widerstandslos für Goebbels Propaganda vereinnahmen. (jole)