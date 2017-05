Hall – Ein kleiner Zuschauer lacht. Und dieses kindliche, unbeschwerte Lachen wirkt wie ein sonorer Teil der Choreographie von Boris Charmatz’ „Roman Photo“, mit dem das 29. Osterfestival eröffnet wurde. Eigentlich hätte das Tanzstück schon im Vorjahr über die Bühne gehen sollen – doch von jenen 50 Laien, die sich zunächst für die Hommage an Merce Cunningham angemeldet hatten, blieben nach Anflügen von Mutlosigkeit und einem wahren Verletzungsmarathon gerade einmal acht übrig. Leider zu wenig, um die ikonischen Bilder aus dem Kultbuch „Merce Cunningham, 50 Jahre – Eine fotografische Sammlung“ in Szene zu setzen. Also versuchte man es heuer ein zweites Mal – mit Erfolg. 14 wackere Laien ließen sich auf das Abenteuer, bei dem Anne-Karine Lescop und Pascal Quéneau als Profis im Hintergrund agierten, ein und trainierten sich in mehr als 80 Trainingsstunden einen Parcours durch die moderne Tanzgeschichte an.

Mit herzerwärmendem Ergebnis, das es am Donnerstag und Freitag auf der cleanen Bühne des Haller Salzlagers zu bestaunen gab. Und das besagtem kleinen Buben dieses quietschvergnügte Lachen entlockte. Aber ausgelacht darf sich die weiblich dominierte Truppe, in die sich nur ein Mann getraut hatte, deshalb nicht fühlen. Vielmehr steht das Jauchzen stellvertretend für das, was Charmatz’ mit seinem Stück auch erreichen wollte: den Tanz von einem elitären Podest stoßen, ihn greif- und spürbar für alle machen. Das Experiment glückt: Dank der mutigen Laien, die – begleitet von sphärischem, rockigem und auch dadaistisch anmutendem Soundgewitter – durch Cunninghams bewegtes und bewegendes Bühnenleben tanzen und springen. Auf dem Regiepult wird parallel dazu im Kultbuch geblättert, das wie ein stummer Regisseur den Takt vorgibt. Und in einem poetischen Gruppenbild mit einem Herrn mündet, das nachhallt. (fach)