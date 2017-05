Innsbruck – Das Tiroler Landestheater geht mit der Zeit: Und bietet seinen Spielplan neuerdings auch in Form der „Gretchen-App“ an, die am Rande der gestrigen Spielplan-Präsentation vorgestellt wurde – und künftig auch von anderen Tiroler Theatermachern genutzt werden soll. Vernetzung sei wichtig, ist der Kaufmännische Direktor Markus Lutz überzeugt. Doch das Dreispartenhaus steht auch solo gut da: Die Abozahlen waren nie höher, Auslastung und Einnahmen steuern – so prophezeit es Lutz – auf neue Spitzenwerte zu. Kein Wunder, dass Johannes Reitmeiers Intendanz im Vorjahr um weitere fünf Jahre verlängert wurde, seine Handschrift kommt beim Publikum offenbar an.

Mit der Uraufführung von Bernhard Aichners Krimi-Bestseller „Totenfrau“ rückt im Juni 2018 dann auch ein prognostizierter Publikumshit auf den Spielplan der Kammerspiele: Regie beim dramatisierten Rachefeldzug der blutrünstigen Bestatterin Blum (verkörpert von Lisa Hörtnagl) führt Schauspieldirektor Thomas Krauß, der stolz ist, die begehrten Rechte ergattert zu haben. Mit „Was wir wollen“ der jungen Linzer Dramatikerin Teresa Dopler steht im November in der Werkstattbühne K2 eine weitere Uraufführung an. Bei Martin Plattners Drama „Ferner“, das im März zu sehen ist, hatte der Schauspieldirektor weniger Uraufführungsglück. „Das Theater an der Josefstadt war leider schneller“, bedauert Krauß.

Mit Sophokles’ „Antigone“ und Wolfram Lotz’ „Die lächerliche Finsternis“ soll der dramatische Bogen von der Antike bis in die Gegenwart gespannt werden. Bei Goethes „Faust“ (Premiere: 7. Oktober 2017) wird Hausherr Reitmeier selbst die Regie-Hand anlegen, neben Andreas Wobig in der Titelrolle ist dabei „Bergdoktor“-Tochter Ronja Forcher als Gretchen zu sehen. In aktualisierter Version und mit Kostümen von Markus Spatzier kommt im Jänner dann Franz Kranewitters einstiges Skandalstück „Andre Hofer“ zur Aufführung.

Eröffnet wird die neue Saison am 23. September mit Jacques Offenbachs fantastischer Oper „Hoffmanns Erzählungen“, Regie führt Thaddeus Strassberger. Punkten will man im Opernsektor zudem mit Amilcare Ponchiellis „La Gioconda“, einer Koproduktion mit dem Musiktheater Gelsenkirchen, Gian Carlo Menottis Drama „Der Konsul“ (Regie: René Zisterer) und der Wagner-Oper „Rienzi“. Als Opera Austria erzählt das Singspiel „Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel“ (Premiere: 9 Juni 2018) die Vorgeschichte zu Mozarts „Zauberflöte“. Ein Hauch von Song Contest weht indes durch die „West Side Story“, bei der ESC-Kandidat Nathan Trent in einigen Aufführungen den Part des Tony übernimmt. Mit von der Partie ist hier auch Landestheater-Stammgast Verena Pötzl. Die Regie bei Leonard Bernsteins Musical-Klassiker übernimmt Tanzcompany-Direktor Enrique Gasa Valga, der – wie er sagt – auf sein tänzerisch wie schauspielerisch „extrem talentiertes“ Ensemble vertraut. Und mit hehren Zielen in die neue Saison startet. „Ich will europäische Aufmerksamkeit erreichen“, sagt der Publikumsliebling, der ab 28. Oktober Shakespeares „Macbeth“ zum Tanzen bringt. Und stolz darauf ist, für „Masterpieces“ Choreographien der Tanzrevolutionäre Ohad Naharin und Jiri Kylián nach Innsbruck bringen zu können. Marie Stockhausen, in der Gasa Valga eine würdige „Haus-Choreographin“ sieht, widmet sich in ihrem neuen Tanzstück dem Schicksal von Anne Frank, deren „Lautlose Welt“ ab Mai 2018 in den Kammerspielen Einzug hält. Breit gefächert zeigt sich der Jugendsektor, der unter anderem mit der mobilen Produktion „Zigeuner-Boxer“ durch die Lande zieht und mit Antoine de Saint-Exuperys poetischer Parabel „Der kleine Prinz“ ab 26. November Klein und Groß in den Kammerspielen bezaubern will.

Ein politischer Spielplan? Wenn’s nach Johannes Reitmeier geht, schon: „Theater ist immer politisch“, sagt er. An einem Ort, an dem „Meinungsvielfalt und Internationalität“ gelebt werde, sei nämlich kein Platz für Radikalismus und Rassismus.