Von Ivona Jelcic

Hall – Während in europäischen Politzirkeln maximal noch versucht wird, politisches Kleingeld aus Flüchtlingsfragen zu schlagen, scheint es der Kunst zu obliegen, den Weg zurück zum gesellschaftlichen Kern der Sache zu suchen. Flucht und Asyl sind das Thema der Stunde nicht nur auf Theaterbühnen. Das Osterfestival, in seinen Programmen bemüht, auch drängenden Fragen der Zeit nachzuspüren, hat mit dem diesjährigen Leitthema „auf.bruch“ eines gewählt, das mit Hoffnung genauso wie mit jener Ausweglosigkeit assoziiert werden kann, die Menschen zum Verlassen der Heimat bewegt.

Die zwei schweren Schnürstiefel, die am Samstagabend zunächst einsames Requisit auf der sonst komplett leeren Bühne des Haller Salzlagers sind, haben Symbolcharakter. Aber eigentlich wird hier auch eine innere Fortbewegung, nämlich weg von der eigenen Identität nachgezeichnet. Mithkal Alzghair, geboren 1980 im Südwesten Syriens Nahe der Grenze zu Jordanien, studierte klassischen und modernen Tanz zunächst in Damaskus, später im südfranzösischen Montpellier. „Déplacement“, uraufgeführt 2016, zeigt die Durchdringung des Körpers mit den psychischen wie physischen Dynamiken von Flucht und Entwurzelung. Es gehe ihm, ist von Alzghair im Programmheft zu lesen, aber auch um die Frage, wie Krieg, Gewalt und das Leben in Diktaturen Identitäten und ererbte Traditionen (um)-formt, wie durch die aktuellen Umstände vielleicht ein neues Erbe entsteht.

Der Rückgriff auf Elemente des Volkstanzes Dabke, der nicht nur in Syrien, sondern auch in Palästina, im Irak, im Libanon und in Jordanien in seinen jeweils speziellen Ausformungen verbreitet ist, ist so nicht bloß der Transfer von Traditionellem in die Sphären des performativen Tanzes. Sie werden vielmehr seziert, zu sich wiederholenden Bewegungsmustern abstrahiert. Was Alzghair zunächst in absoluter, spröder Stille und mit allmählich immer mehr Furor alleine tut.

Aber es ist letztlich nicht nur eine einzelne Geschichte, die hier erzählt wird, sondern das Schicksal von Millionen. Und so werden im zweiten Teil zwei weitere Tänzer (Rami Farah, Sami Taskin) Teil dieser repetitiven körperlichen Entäußerung, die immer wieder zu Standbildern, vielleicht Denkmälern gefriert. Am Ende geht jeder für sich allein in den Schatten, nicht ins Licht.