Von Helmut Wenzel

Landeck, Fließ – Früher war Noah ein richtiger Held, der Strahlemann auf der Arche. Aber was macht der Held, wenn sein Ruhm verblasst ist? Er sitzt auf dem Sofa, leidet am grauen Alltag. Er erinnert sich an die tollen Zeiten der Sintflut und kann verblüffende Details berichten. Sodann reift eine Idee: Noah arbeitet an einem Comeback.

„Dieses Ein-Mann-Stück ist so ganz nach meinem Geschmack geschrieben“, stellte Noah-Darsteller Herbert Gitterle (77) kurz vor Weihnachten fest. „Und es entspricht meinem Naturell.“ Alleine hätte er das ehrgeizige Projekt nicht geschafft, räumt er ein. „Mein Glück ist, dass ich Regisseur Reda Roshdy gewinnen konnte.“

Nach wenigen Änderungen und Anpassungen in Absprache mit dem Autor Thomas Rau stand fest: Gitterle wird die Besucher eineinhalb Stunden lang mit der köstlichen Komödie unterhalten. Zahlreiche Spitzfindigkeiten sind darin verpackt. „Ich glaube trotzdem, in diesem Stück stecken viele Botschaften, die Anstoß zum Nachdenken geben“, verrät er. Meist steht Noah allein auf der Bühne, nur bei wenigen Szenen gibt es eine Sitzgelegenheit. Zwischendurch gibt es akustische Einblendungen, etwa die Stimme Gottes und Musik. „Ich muss auch tanzen“, schilderte der begeisterte Laienschauspieler. Noch etwas gesteht er: „Je näher die Premiere im Stadtsaal rückt, umso höher steigt meine Pulsfrequenz.“

Gitterle stand zwar erst in seiner Pension – mit 61 Jahren – erstmals auf der Bühne, kann aber trotzdem auf viel Erfahrung zurückblicken. 2006 gründete er das Urgtheater, das er federführend begleitete und wo immer wieder Rollen übernahm. Schon als Schüler wollte er Schauspieler werden. Diese Idee habe er sich allerdings rasch abschminken müssen.

Vorerst sind zwei Aufführungen von „Comeback für Noah“ fixiert: Ostermontag, 17. April, 19 Uhr, Stadtsaal, sowie Samstag, 29. April, 20 Uhr, Gemeindesaal Kauns.