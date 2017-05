Von Bernadette Lietzow

Wien – Dieser Nathan ist ein Unbehauster, seine Heimstatt ist die graue Bühnentreppe, ein ungastlicher Ort zwischen Ruinen, den Denise Heschl und Jakob Brossmann auf der Drehbühne des Volkstheaters entstehen lassen. In diesen kehrt der jüdische Geschäftsmann zurück, um zu erfahren, dass sein Haus einem Brand zum Opfer gefallen ist: Von verzweifelter Erinnerung getragen, deckt er Leichen zu, unter denen er die Tochter Recha vermutet, sein Christen-Ziehkind, das ihm nach dem Feuertod seiner Frau und der sieben Söhne übergeben wurde.

Günter Franzmeier ist dieser Nathan, dünnhäutig und mehr Getriebener als in sich ruhender weiser Mann. Allezeit ist er sich bewusst, Angehöriger eines auserwählten wie ausgestoßenen Volkes zu sein. Nathan darf dem Sultan Saladin (Gábor Biedermann) finanziell unter die Arme greifen, muss aber stets diplomatisch abwägen, welcher Wind ihm entgegenschlägt.

Da dürfen manchmal auch Märchen herhalten, um philosophische Klippen zu umschiffen, wie in seinem Religionen-Gleichnis der Ringparabel. Sein Ideal (und das des Schöpfers Gotthold Ephraim Lessing) ist das „Mensch-Sein“ und das Miteinander der drei monotheistischen Religionen, die im Stück repräsentiert sind: ein neues Geistes-Land, in dem die Sonne der Aufklärung nie untergehen soll.

Der Gedanke, dass die Gegenwart recht bescheiden von derartigen Strahlen geküsst ist, prägt den schwelgerisch-düsteren Zugang, den Regisseur Nikolaus Habjan für seine Erzählung jenes „Lehrstückes“ gewählt hat, das in den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg auffällig oft Gast auf deutschen und österreichischen Bühnen war.

War es damals ein Vehikel, sich nach dem Holocaust vor dem „weisen Juden Nathan“ zu verbeugen, so scheint es heute eher die „Islam“-Saite zu sein, die man anschlagen will – daher vielleicht auch die arabische Übertitelung. Ein Schelm, wer das plakativen Aktionismus nennt, man wünscht dem Theater viele Besucher, die dieses Angebot nützen.

Habjan, mehrfach ausgezeichnet für Inszenierungen, in denen seine Klappmaulpuppen den Ton angaben, konzentriert sich im „Nathan“ auf die eindrucksvoll harmonierenden Schauspieler, denen er in einer Art emanzipatorischer Selbstvergewisserung nur zwei Puppen zugesellt. Eine davon ist gleichsam Nathans Denkorgan, das mit seinem menschlichen Zwilling agiert, die andere Puppe ist, weitaus radikaler, der christlich-fundamentalistische Patriarch, der Nathan gerne auf dem Scheiterhaufen sehen würde, schließlich hat er ja ein Christenkind im falschen Glauben erzogen.

Recha, dieses Christenkind mit jüdischer Erziehung, ist am Volkstheater in der Gestalt von Katharina Klar eine junge Frau mit Temperament, die sich in den ideologischen Sprüngen zwischen freigesinntem Ziehvater und der christlich-konservativen Gesellschafterin Daja ihren Weg bahnt. Diese Daja, von Claudia Sabitzer glaubhaft verkörpert, ist Schwemmgut der unheiligen Kriege um das „Heilige Land“, ihre Selbsterhaltung ist die Bigotterie.

Die Dritte im Bunde der in dieser Inszenierung gut gezeichneten Frauenfiguren ist Sittah, Sultan Saladins Schwester, der Steffi Krautz in smaragdfarbener Robe (Kostüme: Denise Heschl) gekonnt Assoziationen mit Politikerinnen von Angela Merkel bis Marine Le Pen angedeihen lässt. Stephan Suskes „Klosterbruder“ ist wie Nathan ein Wissender, der jedoch den Weg der inneren Emigration gewählt hat. Der „junge Tempelherr“, nicht nur Kriegsgefangener, sondern auch Bruder der geliebten Recha, findet in Christoph Rothenbuchner eine phantastische, weil Nathan ähnlich entwurzelte Entsprechung.

Habjan bietet in seiner Lessings Blankvers vertrauenden Interpretation einen nicht umspannenden, in seiner Wirkung aber doch sonderbar risikolosen „Nathan“ an.