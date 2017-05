Innsbruck – Auch Witz geht mit der Zeit: Als William Shakes­peare „Was ihr wollt“ auf die Bühne brachte, wurde gelacht, weil die Komödie Männer zwang, Frauen zu spielen, die Männer spielten. Damit lässt sich beinahe vier Jahrhunderte später nicht mehr punkten: Geschlechter sind gemacht, Identitäten flexibel, die Grauzone groß. Bernadette Heideggers sehr freie Auseinandersetzung mit dem Klassiker im Theater praesent trägt dem Umstand schon dadurch Rechnung, dass Männlein wie Weiblein zunächst nur Schlüpfer und BH tragen – und mit jedem Hemd die Rolle wechseln. Besonders drastisch – und effektiv – ist die Entscheidung, das Zwillingspaar Viola und Sebastian, die auf der Insel Illyrien stranden und Liebeswirren und „Gender Trouble“ auslösen, in einer Figur zu bündeln. Hier verschaut sich Viola/Sebastian (Teresa Waas) sowohl in Orsino (Andreas Jähnert) als auch in die Gräfin Olivia (Elke Hartmann). Alles Begehren fließt und entlädt sich in einer eindringlichen ménage à trois – die für Viola finale Ernüchterung bedeutet: Ihre Liebhaber sind so von sich eingenommen, dass sie es sich am liebsten selbst besorgen.

Ernüchternd freilich sind auch die Zeilen, die Trinkbruder Toby (Elmar Drexel) parallel dazu spricht: „Ich bin ein Fass“, sinniert er. Hier überlässt Shakespeare n c kaser das letzte Wort. Der 1978 früh verstorbene Südtiroler Dichter wäre dieser Tage 70 geworden.

Nicht alles auf der von Dagmar Lesiak gestalteten Rundumbühne, die einen Teil des Publikums in die Mitte des Geschehens setzt, ist so eindrücklich wie dieses letzte Bild: Nach furios vielstimmigem Beginn, der das Setting etablierte – und alles Etablierte hintersinnig in Frage stellt –, lässt die Spannung gerade dann nach, wenn der Plot – Verwechslung hier, dreckige Intrige da – Fahrt aufnimmt. Etwas ziellos gestalten sich manche Szenen. Andere freilich wirken nach: Der bittere Scherz etwa, den sich Tobys versoffene Truppe mit Anstandswauwau Malvolio (Wolfgang Hundegger) erlaubt, kippt von der Demütigung in einen brutalen körperlichen Übergriff. Witz – lernt man – geht nicht mit der Zeit, er hat zerstörerische Kraft. Nicht von ungefähr gilt „Was ihr wollt“ als jene Komödie Shakespeares, die einer Tragödie am nächsten kommt. (jole)