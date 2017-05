Kitzbühel – Am 27. Juli ist es so weit: Das Sommertheater Kitzbühel startet zum 16. Mal in die Saison und präsentiert die Komödie „Als ob es regnen würde“ im K3-KitzKongress, die Tiroler Tageszeitung berichtete. Am Donnerstag lüfteten Organisatorin Michaela Reith und Birgit Ducke, Geschäftsführerin des K3-KitzKongresses, das Geheimnis um das Plakat.

Auf dem Plakat sind die Schauspieler Leopold Dallinger, Sandra Cirolini, Daniel­a Oberrauch und Manfred Stella zu sehen, wie sie eine Pistole, Geldscheine, einen Staubwedel und eine Axt in den Händen halten.

Zur Handlung: Das Ehepaar Laurence (Cirolini) und Bruno (Dallinger) führt ein ganz normales Leben. Doch plötzlich gerät ihre heile Welt aus den Fugen. Es beginnt damit, dass Bruno beim Heimkommen einen 100-Euro-Schein auf dem Tisch findet, den keiner der beiden dorthin gelegt haben will. Als am nächsten Morgen viele weitere Scheine auf dem Boden herumliegen, wird den beiden die Sache unheimlich. Wo kommt das Geld her? Ist dieser plötzliche Reichtum eine Chance oder ein Fluch? Steckt die spanische Haushaltshilfe (Oberrauch) dahinter? Oder hat der neue Nachbar (Stella) etwas damit zu tun?

Der Kartenverkauf (19 Eur­o) für die Premiere sowie alle anderen Vorstellungen bis 18. August hat begonnen: bei Kitzbühel Tourismus, der Sparkasse Kitzbühel, bei Ö-Ticket und im Internet unter www.sommertheater-kitz­buehel.at. (TT)