Von Silvana Resch

Hall, Innsbruck – „Wer die Luft des Terrors atmet, stirbt, auch wenn er zufällig am Leben bleibt“, schrieb Nadeshd­a Mandelstam, die Witwe des unter Stalin umgekommenen Dichters Ossip Mandelstam, in ihren Erinnerungen. Im Iran hält sich der Terror unter dem verhältnismäßig moderaten Präsidenten Hassan Rohani derzeit in Grenzen. Die Theaterszene blüht, mit der Behörde lasse sich gewissermaßen über Zensur verhandeln, erklären die vier Schauspielerinnen aus Amir Reza Koohe­stanis Stück „Hearing“ im Publikumsgespräch am Samstagabend im Salzlager Hall: Farsi sei eine Sprache, die vieles zu verschleiern vermöge.

Völlig verschleiert soll auch der junge Mann gewesen sein, der in „Hearing“ unter einem Tschador verborgen in ein Studentinnenwohnheim geschmuggelt wurde. Obwohl das Gebäude wie der Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses abgeriegelt ist, soll er im Zimmer von Neda gewesen sein. Gesehen hat ihn niemand. Samaneh, eine Studentin, die sich vor Männern fürchtet, will aber seine Stimme gehört haben; der Vorfall wurde gemeldet. Das ist die Ausgangslage in Koohestanis Stück, das über kulturelle Verständnisprobleme hinweg auf beklemmende Art vom äußeren und inneren Gefängnis junger Frauen im Iran zu erzählen weiß. Auch wenn ein Vergehen wie Nedas im realen Leben „nur“ mit dem Rauswurf von der Universität geahndet werden würde, wie die Schauspielerinnen erklären – die Auswirkungen von Repression und Überwachung sind auch auf zwischenmenschlicher Ebene verheerend. Das Verhör, dem Samaneh und Neda unterzogen werden, wiederholt sich auf verschiedenen Zeitebenen. Die Dialoge lassen sich in deutschen Untertiteln auf der Leinwand, dem einzigen Bühnenelement, nachlesen. Moderne Überwachungstechnologien stützen und verzerren dieses System aus Anschuldigungen und Verdächtigungen. Die Akteurinnen tragen abwechselnd eine Helmkamera, live und zeitversetzt gezeigte Videoaufnahmen heben „Hearing“ auf eine neue, bedrohliche Bedeutungsebene. Nicht nur die Grenzen zwischen Film und Theater werden überwunden, auch die Grenzen zwischen Publikum und Darstellern sind brüchig. Die Heimleiterin, selbst kaum älter als die beiden Mädchen, sitzt in den Zuschauerrängen.

Unbeteiligt lässt auch „Sounddance“, eine der bekanntesten Choreographien des großen amerikanischen Tanzrevolutionärs Merce Cunningham, das Publikum nicht. Mit „Roman Phot­o“, einer Hommage an den 2009 verstorbenen Altmeister des zeitgenössischen Tanzes, eröffnete das Osterfestival, mit dem 1975 uraufgeführten „Sounddance“ wurde am Sonntagabend ein furioser, leidenschaftlicher Schlusspunkt gesetzt: Zu Christoph Tudors donnerndem, elektronischem Sound tauchen die Tänzer in ein atemloses, wildes Treiben ein. Vor dem von Mark Lancaster designten goldenen Plüschvorhang spielt sich das Leben gewissermaßen im Zeitraffer ab. Ein brutales, sexuell aufgeladenes Durcheinander, in dem sich stets aufs Neue überraschend harmonische Gruppierungen bilden, Gruppierungen, die sogleich wieder auseinanderfallen. „Sounddance“ ist ein atmosphärisch ungemein dichtes, sinnes- und ohrenbetäubendes Spektakel. So plötzlich die Tänzer gekommen sind, verschwinden sie auch wieder, kehren zurück in das Unbekannte hinter dem Vorhang.

„Sounddance“ stand am Sonntagabend als letztes von drei bedeutenden Werken des 20. Jahrhunderts auf dem Programm. William Forsythe entkoppelte in „Steptext“ (1985) das Ballett von der Musik. Bachs „Chaconne“ wurde darin immer wieder unterbrochen, während Twyla Tharp in ihrem bahnbrechenden Stück „Fugue“ (1970) ganz auf die Musik verzichtete – auch wenn Bachs Musik am Ausgangspunkt des Stückes stand. Die Tänzer des renommierten Ballet de Lorraine schufen allein mit ihren Tritten einen fesselnden Rhythmus. Berauschend.