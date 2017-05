Von Silvana Resch

Innsbruck – Auf Robert Nippoldts Pinnwand hängt ein großer Zettel: „Keine neuen Aufträge.“ Der Illustrator, der unter anderem für die Zeit, The New Yorker oder das Time Magazine arbeitet, steht unter Zeitdruck. Im Herbst soll sein neuer Bildband über das Berlin der 1920er-Jahre im Taschenverlag erscheinen. Ein Projekt, das er vor fünf Jahren begonnen hat; so lange ist der 40-Jährige noch nie über einem Buch gesessen. Stellt sich die Frage nach dem Abgabe­termin: „Abgabetermin ist der 15. April. Den wievielten haben wir heute?“, erkundigt sich der Deutsche höflich im Telefongespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass das Buch im Oktober rauskommt.“

Wer Nippoldts atemlosen Erzählungen lauscht, gewinnt freilich nicht den Eindruck, dass er trödeln würde, im Gegenteil: Er sprudelt vor Ideen. Als sein liebstes „Prokrastinationsprojekt“, bezeichnet der Künstler die „poetische Amüsiershow“, mit der er morgen in den Innsbrucke­r Ursulinensälen ins Berlin der 20er-Jahre lädt. Eine Show, die wie eine Bühnenversion seines Buches klingt – jedenfalls zwei Projekte, die sich „gegenseitig befruchten“. „Immer nur alleine im stillen Kämmerlein zu zeichnen, ist langweilig“, sagt der umtriebige Gestalter, der sich selbst als stark „bühnenaffin“ bezeichnet. Gemeinsam mit dem Trio Größenwahn wird der Charlie-Chaplin-Fan durch die Revue „Ein rätselhafter Schimmer“ führen. Als stummer Moderator, der, bestückt mit Tausenden von Zettelchen und Karten, eine regelrechte „Papierschlacht“ veranstalten will. Von Zauberkünstlern hat er sich eigens noch ein paar Kartentricks beibringen lassen. Eng verzahnt mit der Musik entstehen Live-Zeichnungen mit Pinsel, Kreide und Tusche, auch eine Brecht’sche „Seeräuber Jenny“-Scherenschnitt-Animation steht auf dem Programm. Inspiriert habe ihn die deutsche Künstlerin Lotte Reiniger, die in den 20er-Jahren die Ästhetik des Silhouettenfilms zur künstlerischen Perfektion gebracht hat.

Ein rätselhafter Schimmer, „silbern, oder um genauer zu sein, champagnerfarben“, schwebt Nippoldt auch als Farbe für den Buchdruck vor. In Italien will sein Verlag nun eine UV-Druckmaschine aufgetrieben haben, mit der es klappen könnte. Während die Produktionsleitung stöhnt, würden die Verleger seine Vision teilen. Der Illustrator hat es mit seiner Buchkunst schließlich auch zu einer gewissen Perfektion gebracht: Das 2007 erschienene Buch „Jazz im New York der wilden 20er-Jahre“ wurde 2008 als „schönstes deutsches Buch“ ausgezeichnet, die englischsprachige Ausgabe erhielt 2014 den „International Book Award“ in Los Angeles. Bereits der Bildband „Gangster“, das Erstlingswerk des ehemaligen Jus-Studenten und Gerichtszeichners, wurde mit Designpreisen überhäuft, ebenso wie „Hollywood in den 30er-Jahren“, ein Buch, das fünf Jahre später, 2010, erschienen ist. Unterstützt wird Nippoldt dabei stets von seiner Frau Christine, mit der er sich ein Atelier in Münster teilt. „Sie hat auch zu dieser Show viele Ideen beigesteuert.“

Bei all dem Faible für nostalgischen Glamour ist Nippoldt bewusst, dass er mit diesem Thema einen Nerv trifft: „Die 1920er sind nicht nur wegen der Mode oder Künstlern wie Max Raabe aktuell, die politische Gesamtlage ist auf bedrohliche Weise vergleichbar“, meint der Deutsche in Bezug auf den jüngsten Rechtsruck weltweit. „Leute wie Trump, Erdogan oder Putin nähren diese Urangst.“

Auch wenn in der Show keinesfalls der pädagogische Zeigefinger erhoben werden soll, so sei doch klar: „Es war damals ein Tanz auf dem Vulkan.“ Nicht nur die Sektkorken knallten, in Berlin kam es auch zu einer regelrechten kulturellen Explosion: „Es ist ein Wahnsinn, was damals in allen kulturellen Bereichen entstanden ist. Das wollen wir auch auf der Bühne zeigen.“ Der vergangene Zauber soll mit analogen Mitteln entfacht werden, Eskapismus steht nicht auf dem Programm. „Die Leute wussten, dass das eigentlich nur in der Katastrophe enden kann.“ „Ein rätselhafter Schimmer“ ist morgen Abend um 20 Uhr in den Ursulinensälen zu sehen.