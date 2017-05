Bei der jüngsten Spielplan-Präsentation haben Sie gemeint, dass das Theater immer politisch sei. Inwiefern trifft das auf Ihre Inszenierung von „Everyman" zu?

Johannes Reitmeier: Das Motiv, sein eigenes Ende zu verdrängen und alles dafür zu tun, dass einen der Gedanke an den Tod nicht zu früh überfällt, ist für mich ein gesellschaftliches Problem, das aktueller denn je ist — denn der Fundus an Unterhaltungsmöglichkeiten, der uns die Endlichkeit verschleiert, war nie größer. Hier sind wir auch beim politischen Aspekt: Zumindest die westlichen Gesellschaften funktionieren nämlich nach dem Brot-und-Spiele-Prinzip und lenken bewusst von den existenziellen Fragen des Lebens ab.

Sie haben den „Jedermann"-Stoff im Laufe der vergangenen 30 Jahre bereits fünf Mal bearbeitet. Was fesselt Sie so daran?

Reitmeier: Ich betrachte mich auch als Teil der Gesellschaft und wenn ich — zwischen Tag und Traum liegend — über mein Leben und den Tod nachdenke, möchte ich am liebsten irgendeine blöde Zeitschrift lesen, damit dieser Gedanke mich verlässt. Das Stück und sein Inhalt lassen mich also nicht los. Bei „Everyman" war mir nun aber ganz wichtig, es in einer anderen Form zu versuchen, das englische Original zu entdecken und herauszufinden, wieviel Hugo von Hofmannsthal da auch für sich herausgenommen hat. Ich wollte die ältest erhaltene Fassung mit einer möglichst heutigen Musik verbinden.

Wo unterscheiden sich Hofmannsthals „Jedermann" und der mittelenglische „Everyman", auf dem Ihre Rockoper basiert?

Reitmeier: Der „Everyman" ist in seiner Haltung radikaler, er schickt die Armen gnadenlos weg und verhöhnt sie, während „Jedermann" reflektierter handelt. Bei Hofmannsthal spürt man die Hoffnung, dass hinter der Fassade des Lebemanns vielleicht doch ein besserer Mensch steckt als erwartet.

Da wie dort ist die finale Botschaft aber die selbe: Wer im Angesicht des Todes brav seine Sünden bereut, muss nicht in die Hölle fahren, sondern kommt in den Himmel. Das klingt recht moralinsauer und verlogen...

Reitmeier: Mir war es wichtig, nicht eklatant in diesen alten Text einzugreifen, aber ich verzichte bewusst auf eine Himmelfahrt — in meiner Inszenierung nimmt „Everyman" sein Sterben lediglich an. Er sieht ungläubig seiner eigenen Beerdigung zu, hat den finalen Weg aber noch vor sich. Ich wollte ihn zu seiner Läuterung nicht nur das Kreuzzeichen schlagen lassen, sondern in kleinen Bildern zeigen, dass sich „Everyman" von einem Teil seines Lebens verabschiedet hat: Er zerreißt einen Geldschein, vernichtet sein Handy, beschenkt arme Kinder und trifft auf die Guten Werke, die ich als Intensiv-Patientin auftreten lasse. Diese Inszenierungsidee reklamiere ich auch für mich, das hab' ich sonst noch nirgends gesehen.

Musikalisch gibt die Progressive-Rock-Band „Vanden Plas" den Ton an. Haben Sie keine Angst, das Abo-Publikum mit diesem ungewohnten Sound zu verschrecken?

Reitmeier: Doch! (lacht) Wobei: Angst ist das falsche Wort. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Zuschauer verschreckt reagieren. Ich steh' trotzdem zu dieser Entscheidung, auch deshalb weil der Progressive Rock ungemein theatertauglich ist — hier werden viele Stile zugelassen, hier gibt's keine Berührungsängste vor klassischen, jazzigen und souligen Motiven. Und eine gefühlvolle Ballade hat genauso Platz wie Momente, in denen richtig geballert wird.

Ich frage das, weil man oft das Gefühl hat, dass das Landestheater-Stammpublikum unter keinen Umständen verschreckt werden darf. Aber wäre das nicht auch Aufgabe des Theaters?

Reitmeier: Für mich ist es wichtig, dass das Theater lebendig und aktiv aufgenommen wird: Ich möchte die Zuschauer bei mir haben. Und wenn ich sie mit etwas fordern oder provozieren will, stelle ich mir zunächst die Frage, ob das nur aus einer reinen Provokotionslust heraus passiert. Oder tue ich es, weil genauediese Überhöhung bei den Menschen dazu führt, sich auf etwas einzulassen. Das ist ein ganz schmaler Grat — und der Vorwurf, dass ich diesen nicht zu überschreiten wage, mag vielleicht stimmen.

Kann man diese Gratwanderung in den Kammerspielen eher wagen als im Großen Haus?

Reitmeier: In einem intimeren Rahmen erzeuge ich auch mit 50 von 200 möglichen Zuschauern eine Atmosphäre, in der ein Funke auf die Bühne springen kann. Wenn im Großen Haus 100 Menschen im Publikum sitzen und 70 auf der Bühne stehen, funktioniert das nicht. Grundsätzlich kommt in meinen Augen Theater nur dann zustande, wenn Autoren oder Komponisten, Darsteller und Publikum eine Trias bilden. Sonst ist das wie eine Installation in einem Museum nach der Schließzeit.

Bei der Spielplan-Präsentation für die Saison 2017/2018 wurde die Uraufführung von Bernhard Aichners Bestseller „Totenfrau" als Highlight hervorgehoben und angekündigt, dass Song-Contest-Kandidat Nathan Trent und „Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher am Haus debütieren. Ein Bekenntnis zur Populär-Kultur?

Reitmeier: Die müssen ja deshalb nicht schlecht sein: Nathan Trent ist ein toll ausgebildeter junger Musical-Darsteller, der keineswegs den Song Contest braucht, um sich für unser Haus interessant zu machen. Ronja Forcher als Gretchen debütieren zu lassen, sehe ich als spannende Herausforderung: Weil ich ihr zutraue, dass sie sich bei uns von einer anderen, neuen Seite zeigen kann. Und „Totenfrau" auf die Bühne zu bringen, ist sowieso ein kniffliges Unternehmen: Und diesem Wagnis stellen wir uns. Obendrein sind das allesamt Künstler, die aus Tirol stammen — ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist.

Seit Ihrem Amtsantritt ist das Landestheater stetig gewachsen: Nicht nur die Innsbrucker Festwochen wurden als Tochtergesellschaft eingegliedert, auch das Haus der Musik soll fortan als Sparte des Hauses geführt werden. Haben Sie da inhaltlich ein Mitspracherecht?

Reitmeier: Wie ich von Anfang gesagt habe, werde ich bei den Festwochen inhaltlich nicht eingreifen, da rede ich Alessandro De Marchi und Eva-Maria Sens in keinster Weise drein. Beim Haus der Musik wiederum handelt es sich ja um keine Tochtergesellschaft, sondern quasi um eine Sparte des Hauses — das war der Wille der Politik. Fakt ist, dass der neue Spartendirektor, den man ja gerade sucht, tatsächlich Markus Lutz (Kaufmännischer Landestheater-Direktor, Anm.) und mir unmittelbar unterstellt ist. Trotzdem werden wir beim Findungsprozess tunlichst darauf achten, dass hier jemand zum Einsatz kommt, der erfahren und selbstständig ans Werk geht.

Was ist aus den Plänen geworden, zur Eröffnung vom Haus der Musik einen Opernball zu veranstalten?

Reitmeier: Ob wir es direkt zur Eröffnung hinkriegen, kann ich noch nicht sagen, aber wir wollen im Haus der Musik tatsächlich einen Opernball veranstalten. Der genaue Termin dafür hängt aber von organisatorischen Faktoren ab: Die Schlüsselübergabe für das Haus der Musik ist für Frühjahr 2018 geplant, der Einzug soll dann im Herbst erfolgen — allerdings nicht im September, sondern im Oktober. Das hat damit zu tun, dass das Zentrum der Rad-WM (22. bis 28. September 2018, Anm.) direkt vor dem Theater-Areal liegt — und wir uns damit nicht überschneiden wollen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching