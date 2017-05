Von Christiane Fasching

Innsbruck – „Halleluja“, tönt’s einhellig und euphorisch durchs Große Haus. Das Premierenpublikum liebt den Innsbrucker Jedermann, der in feinstem Mittelenglisch um sein Leben ringt – und zwar singend. Regisseur und Hausherr Johannes Reitmeier wollte dem Mysterienspiel, das man hierzulande vornehmlich als Hofmannsthal’sches Herzstück der Salzburger Festspiele abgespeichert hat, einen neuen Dreh geben – und machte ein so genanntes „Rock Mystery“ daraus. Die Uraufführung von „Every­man“ ging bereits 2015 an Reitmeiers alter Wirkstätte, dem Pfalztheater Kaiserslautern, über die Bühne: Tonangebend waren dabei Günter Werno, Andy Kuntz und Stephan Lill von der deutschen Progressive-Rock-Band Vanden Plas, die den Soundtrack für das pompöse Buß-Spektakel schufen, das am Samstag – erweitert um zwei neue Songs – nun seine österreichische Erstaufführung gefeiert hat.

Und dabei von der ersten Minute an auf enthusiastische Gegenliebe stieß: Nach so gut wie jedem Song gab es Zwischenapplaus, etwaige Momente der Stille wurden hemmungslos weggeklatscht. Wobei: Wer Stille sucht, ist bei „Everyman“, der textlich auf dem gleichnamigen Moralitätenspiel aus dem England des 15. Jahrhunderts basiert, ohnedies vollkommen falsch. Beim verrockten Spiel vom Sterben des reichen Mannes wird ordentlich geklotzt. Reitmeiers Regie ist opulent und in ihrer Bildsprache (Kostüme: Michael D. Zimmermann) sehr plakativ. Oft zu plakativ. Der Mammon (Astrid Vosberg) springt im goldenen Glitzeranzug aus einer Schatztruhe, der mit riesigen Hörnern ausgestattete Teufel (Dale Albright) hat einen Fetisch für roten Lack und trägt Totenköpfe als Schulterpolster, während die Guten Werke (Adrienn Cunka) als am Tropf hängende Krebspatientin mit Glatze und Thrombosestrümpfen über die Bühne (Thomas Dörfler) wanken.

Auf dieser flackern zu Beginn zahllose Handy-Displays um die Wette und wird die Menschheit als graue, von Gott abgewandte Masse gezeigt. Lebemann Everyman (Randy Diamond) sticht in seinem weißen Dandy-Anzug heraus – als selbstverliebter und koksender König der Gottlosen schmeißt er lustvoll mit Geld um sich und verhöhnt jene, die keines haben. Bis ihm buchstäblich der Tod (Vanden-Plas-Leadsänger Andy Kuntz) im Nacken sitzt, der Bußgang seinen Lauf nimmt und die christliche Moral ihren Einzug hält: Der Verschwender wird zum Spender. Und bereut im Angesicht des unabwendbaren Exodus, dass er zu Lebzeiten kein guter Mensch war.

Musikalisch untermalt wird diese vom Glauben angetriebene Läuterung vom hymnischen Live-Sound der Vanden-Plas-Rocker, die – wie Regisseur Reitmeier im Vorfeld versprach – instrumental ordentlich „losballern“, aber auch keine Scheu vor zu Herzen gehenden Balladen haben. Gesanglich hat „Everyman“ etliche Highlights zu bieten: Neben Randy Diamond, der mit dem Solo „Forfeit“ berührt, und Andy Kuntz, der fast alle höllischen Höhen himmlisch meistert, sticht dabei vor allem Astrid Vosberg heraus, die in der Mutterrolle mit einnehmendem vokalem Glanz brilliert. Ein Hit ist aber auch Verena Pötzls unverwechselbares Rock-Organ, das für die große Theaterbühne gemacht ist.

Für Reitmeiers allzu bombastische Inszenierung wirkt das Große Haus indes fast zu klein. Bei „Everyman“ wird nämlich alles aufgefahren, was das Landestheater zu bieten hat. Und das ist viel, wie beim Schluss-Applaus so richtig sichtbar wird. Der Kinderchor drängt sich an den Extrachor, während die Abgesandten des bezaubernden Tanzensembles beinahe in der Statisterie-Flut untergehen. Gemeinsam stimmen sie das finale „Halleluja“ an, die Zuschauer singen und tanzen mit. Der verrockte Jedermann dürfte sich zum Publikumshit mausern.