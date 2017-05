Von Christiane Fasching

Innsbruck – Der Kleine schreit. Und darf nicht. Seinen Schmerz soll er hinunterschlucken – wer weder Papiere noch Geld hat, darf sich auch kein Zahnweh leisten. Zumindest nicht im China-Vietnam-Thai-Schnellrestaurant „Der Goldene Drache“, wo der Kleine – ein illegaler Migrant aus China – in der Mini-Küche fernöstliche Köstlichkeiten auf die Teller zaubert. Und weil unsereins sich die richtigen Namen dafür nicht merken kann, wird in Zahlen bestellt: Nummer 83. Extrascharf. Hmmm. Und Klingeling. Serviert wird unter Glockengeläut – die Schreie des Kleinen werden dadurch aber nicht übertönt.

Doch das beengte Küchenuniversum ist nur einer von vielen Schauplätzen in Roland Schimmelpfennigs fabelhaftem Short-Cut-Drama, das am Freitag in den Kammerspielen in der Messe Premiere hatte. Eine Premiere im doppelten Sinn: Denn der meistgespielte Gegenwartsdramatiker Deutschlands wurde bislang leider noch nie am Tiroler Landestheater gezeigt. In der exakt durchkomponierten Regie von Elisabeth Gabriel wird der erste Innsbrucker Schimmelpfennig nun zum Theater-Erlebnis, das nachhallt.

Auf der kargen Bühne steht zunächst nur ein Kühlschrank, während im Hintergrund ein Meerespanorama rauscht. Die Requisiten (Bühne und Kostüme: Vinzenz Gertler) werden in einem Einkaufswagerl angekarrt – von den Schauspielern höchstselbst, die sich immer wieder aus dem Wagen bedienen. Im Handumdrehen mutieren asiatische Küchenhelfer da zu Stewardessen, wird aus dem schmerzgeplagten Kleinen ein machoider „Barbiefucker“, aus einer unfreiwillig schwanger gewordenen Frau eine verschlagene Ameise mit Zuhälter-Methoden, aus einem altersmüden Großvater eine grazile Grille, von der am Ende nur ein blutiges Stück Stoff übrig bleibt. Das klingt verwirrend – ist es aber nicht. Regisseurin Gabriel schafft es, die vermeintliche Hektik in einen fesselnden erzählerischen Speed umzuwandeln. Extragut (um im Küchenjargon zu bleiben) ist die schauspielerische Leistung des Ensembles, das mit unaufdringlichen und doch starken Gesten von einem Charakter in den nächsten switcht: Kristoffer Nowak, Antje Weiser, Marion Fuhs, Andreas Wobig und Hans Danner sind an diesem Abend viele – und dabei ganz bei sich. Auch dann noch, wenn sie sich aus ihren Rollen schälen, Regie-Anweisungen und gar Pausen verbalisieren und deutlich machen, dass Schimmelpfennigs dichter Text ein trauriges Märchen ohne Happy End ist.

Ein Märchen, in das auch die Fabel von der fleißigen Ameise und der fidelen Grille eingewebt wird, allerdings in einer Horror-Version. Denn bei Schimmelpfennig wird die Grille von der Ameise auf den Strich geschickt und zur Sexware gemacht. Was zunächst nur symbolisch anmutet, drängt dann aber immer mehr in die Realität – bis in einer der vielen Spielebenen Blut fließt und ein vermeintlich harter Kerl weint – nicht aus Mitleid, sondern weil ihm jemand was kaputt gemacht hat.

Der Kleine schreit zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Seinen Zahn ist er los, sein Leben auch. Und während das kariöse Ding nach einer missglückten Zangen-Aktion in der Thai-Suppe einer weltfremden Stewardess schwimmt, treibt der in einen Teppich gewickelte Körper wieder Richtung Heimat. Ob ihn hier jemand vermissen wird: Man weiß es nicht. Denn irgendwie gab’s ihn ja nie. Den Kleinen, der keine Papiere hatte. Am liebsten würde man schreien.