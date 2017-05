Reutte – Die Zuschauer staunten beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Reutte, als beim ersten Stück Altkapellmeister Gerfried Breuss auf die Bühne kam, um zu dirigieren. Mit sicherer Hand, in welcher seine 27-jährige Erfahrung als Kapellmeister der BMK Reutte deutlich zum Ausdruck kam, führte er die Musikantinnen und Musikanten durch das Stück.

Nachdem er den Taktstock an Johannes Petz übergeben hatte, ehrte Obmann Karlheinz Scheiber den Langzeitfunktionär, und Musikkapelle und Publikum dankten Breuss mit Standing Ovations.

„Im Wandel der Zeit“ lautete auch das Motto des weiteren Programms. Werke und Kompositionen verschiedener Musikstile wurden dabei einander gegenübergestellt.

Viel Zeit zum Rasten bleibt den Musikantinnen und Musikanten nicht, denn neue Herausforderungen warten: das Bezirkswertungsspiel am 7. Mai in Tannheim sowie das Sommeropening auf der Highline 179 am 25. Mai. Der Höhepunkt des Vereinsjahres wird die Feier zur Eröffnung des neuen Pavillons im Park bei der NMS Untermarkt sein. Zum Frühschoppen am 11. Juni werden das neu gegründete kapelleninterne Jugendorchester und danach die gesamte BMK Reutte für Unterhaltung sorgen. (TT, fasi)