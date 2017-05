Breitenwang – Am kommenden Dienstag, 2. Mai, lädt das Kulturforum Breitenwang zu einem ganz speziellen Kirchenkonzert ein. Arno Raunig, weltbekannt geworden durch seine besonders hohe und ausgeprägte Sopranstimme, wird in der Dekanatspfarrkirche auftreten. Begleiten wird ihn Johanna Lucia Hengg am Klavier.

Als Neunjähriger kam Raunig zu den Wiener Sängerknaben wegen der besonders hohen Sopranstimme (bis zum viergestrichenen C). Dort erhält er die beste Stimmausbildung. Es folgten Reisen durch die ganze Welt, Auftritte in den größten Opernhäusern und Konzertsälen. Mit der besonders hohen und ausgeprägten Sopranstimme nähert sich Arno Raunig den legendären Kastratenstimmen.

Am Klavier begleitet ihn Johanna Lucia Hengg. Sie studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main und am Tiroler Landeskonservatorium Klavier und Violine und arbeitet als Klavier- und Violinpädagogin an der Landesmusikschule Reutte. Sie wirkt aktiv in unterschiedlichen Ensembles sowie Orchestern mit und spielt in vielerlei Besetzungen. Ihre musikalischen Aktivitäten sind gekennzeichnet durch stilistische Vielfalt und Wandelbarkeit.

Das Konzert „Die schönsten Lieder und Arien von der Barockzeit bis in die Gegenwart“ beginnt um 19 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf bei der Gemeinde Breitenwang (12 bzw. ermäßigt 6 Euro) und an der Abendkasse (14 bzw. 7 Euro). (TT)